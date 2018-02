Lady Gaga se vio obligada a anunciar la cancelación de los últimos diez shows de su gira europea. ¿El motivo? Dolores severos que sufre a causa de la fibromialgia, una enfermedad que ya la obligó a suspender conciertos en varias oportunidades.

"Estoy tan devastada que no sé cómo describirlo. Todo lo que sé es que si no hago esto, no estaría a la altura de mis palabras o del significado de mi música. Mi equipo médico está apoyando la decisión de que me recupere en casa”, aseguró en Twitter.

"Tengo que ponerme a mí y a mi bienestar en primer lugar. Los amo siempre", concluyó la artista que debió cancelar presentaciones en ciudades como Londres, Manchester, Zurich, Colonia y Estocolmo, entre otras.