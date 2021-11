Hace apenas unos días, en conferencia de prensa, la Comisión Municipal de Folclore presentó el 62do Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuyo formato será totalmente presencial y tomará cuerpo desde el 22 al 30 de enero de 2022, en la Plaza Próspero Molina. Allí desfilarán artistas de la talla de Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Tekis. Facundo Toro, Chaqueño Palavecino, Víctor Heredia, Nahuel Pennisi, Pedro Aznar, Soledad, Dúo Coplanacu y Sergio Galleguillo, entre otros. En cuanto a la participación sanjuanina, los únicos que figuran en la grilla son Los Videla, que fueron ganadores de los Espectáculos Callejeros en 2020, para la octava luna (el sábado 29 de enero). Después habrá que esperar si algunos de los concursantes locales de Pre Cosquín logra sortear las dos rondas eliminatorias y acceder así al pase al escenario mayor. Pero lo que causó asombro al revisar la grilla en detalle, fue la ausencia de la delegación local en el segmento Postales de Provincia, un espacio que se convirtió en un clásico para quienes, por televisión o desde las gradas, siguieron año a año las distintas propuestas sanjuaninas ofrecidas en el escenario Atahualpa Yupanqui. En dicha sección solo participarán Santa Cruz, Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe y Río Negro. Ante este panorama, DIARIO DE CUYO se comunicó con autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura, que confirmaron que no habrá "Noche de San Juan en Cosquín' en 2022, algo que sucederá por primera vez desde 2005, cuando se instaló esta modalidad federal, de la que San Juan se hizo parte.



"En el momento en que el festival ya tenía confirmada su programación, nosotros ya habíamos decidido no organizar la delegación y tampoco la convocatoria a los artistas, debido a que el panorama sanitario no estaba muy claro para nosotros. No coincidieron los tiempos en que teníamos que definir esto ante la organización del Festival. La situación de la pandemia era, hace meses atrás, impredecible; y como estábamos complicados sin saber cómo sería el panorama en estos días, sólo decidimos enfocarnos en trabajar en algo seguro: poner todo el esfuerzo en las instancias del Pre Cosquín y Pre Laborde", dijo Virginia Agote, secretaria de Cultura, quien subrayó que "consideramos que es más útil y necesario para que los artistas se concentren en dichos certámenes'. Tras este caso excepcional, explicó que para la próxima edición (correspondiente al 2023) se revisarán los criterios de cómo continuar: "Evaluaremos el año que viene cómo volver con la delegación de acuerdo a los nuevos reglamentos que vaya generando el Festival, porque en cada edición se renuevan".



En 2005, la delegación oficial sanjuanina hizo su debut en la Plaza Próspero Molina con el espectáculo titulado "De poetas y cantores' en el cual cantó Don Saúl Quiroga en el escenario, acompañado por Claudia Pirán, quien fue la artista consagración y quien impulsó este tipo de presentaciones provinciales en la historia del festival. A partir de entonces, en cada edición y de manera ininterrumpida (por diferentes sistemas de selección de proyectos y concursos) San Juan tuvo un espacio fijo en la grilla oficial del mayor encuentro telúrico del país. La última -antes que se desatara la pandemia- fue en enero de 2020, con "Nochecitas Sanjuaninas", que contó con las intervenciones de Juanjo Recabarren, Gustavo Troncozo y Victoria Cuello. Como de costumbre, ambos tuvieron horario central y por lo tanto fueron televisados para todo el país.



La esperanza puesta en Pre-Cosquín



El viernes 3 y el sábado 4 de diciembre, se llevarán a cabo las jornadas de preselección para conformar el contingente de artistas para competir en el certamen Pre-Cosquín, que distingue a los nuevos talentos con la posibilidad de estar en la programación central del Festival de Cosquín 2022. Hay alrededor de 50 inscriptos confirmados que deberán rendir las audiciones ante un jurado local calificado organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura. El público general podrá asistir con entrada gratuita a partir de las 19hs. en el Teatro Sarmiento. El domingo 5, en el mismo espacio, será el turno de clasificación para el Campeonato Nacional de Malambo Laborde 2022, a las 14hs.