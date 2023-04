Con 14 años de trayectoria, el colectivo Ob Caenum lanzará al ruedo teatral sanjuanino una nueva propuesta. Será el jueves 13 de abril, se llama "Fragmentos de pasión" y es la primera obra escrita, dirigida e interpretada por las cabezas del elenco, Guadalupe Suárez Jofré y Facundo Cersósimo. El estreno dejará al descubierto, además, un modo de hacer que han llamado "teatro quirúrgico" para abordar "el devenir amoroso de Él y de Ella, que se va desplegando como un hilvanado de confesiones cuyo argumento entrama y pone en tensión cuestiones de diferencias de género, de imposiciones de roles y sus condicionamientos culturales/sociales derivados".



"Desde que se estrenó el grupo, en nuestras obras anteriores, teníamos un equipo más grande. Esta es la primera vez que hacemos todo entre los dos. Un poco fue una idea que salió en pandemia, con esto de la reducción de grupos, pero también tiene que ver con comprometernos más con la actuación, con un pensamiento más complejo en relación a ella. Es indagar en personajes y escribir desde una búsqueda actoral. Desde la interpretación ir trabajando la escritura, escribir como intérpretes, algo que para nosotros es bastante innovador", comentó a DIARIO DE CUYO Suárez Jofré en referencia a esta apuesta que obtuvo subsidio del Instituto Nacional del Teatro (INT) y que cuenta con la asistencia de dirección de Evangelina Argañaraz, iluminación de Tachi Sáez, escenografía Flavio Rodríguez, caracterización de Juana Enoe Montilla y pistas musicales de Nicolás Rodríguez. "Partimos de la idea de poner bajo una lupa el trabajo como intérprete, cómo eso se va mezclando con la creación de personajes. No sólo lo tradicional del personaje y que atrás quede el actor, sino que fluctúe entre verse los personajes y verse los intérpretes. Es como ir operando, abriendo las capas del personaje. Primero pensamos en esos personajes, después trabajamos en una puesta en escena de eso", se explayó.



Consultada sobre si es sello del grupo la búsqueda constante, la dramaturga, actriz y directora respondió que sí, pero hizo una salvedad: "Más que buscar innovar por innovar es buscar estar a la altura de los tiempos, de la contemporaneidad. No quedarnos con lo clásico que ya hemos generado, sino seguir buscando en relación a los pensamientos que circulan hoy, como miradas de género, de diversidad, de territorio. Y también cómo se mira y cómo se es mirado. Creo que en eso es muy contemporánea la propuesta", definió Suárez Jofré, que apunta a un público especial.



"Siempre los públicos receptan de distintas maneras lo que se les brinda como contemporáneo. Pienso, es mi sentir, que siempre está más abierta una mirada joven, pero no me refiero a la gente joven del ambiente teatral, sino a generaciones muy nuevas que tienen una mirada más prístina, que es para mí el público que más acompaña, un público que no es el habitual de teatro. Cuando llegamos a estos públicos que no tienen una mirada tan empañada por lo teatralmente más difundido, ahí tenemos miradas muy sorprendentes, que son a las que sobre todo nos interesa llegar. Yo soy cuidadosa en diferenciar el público de teatro y el público. Como artista, y acá excedo la idea del teatro, debemos apuntar a llegar a más capas de la sociedad. No me parece lo ideal que como artistas nos conformemos con que sólo nos vean los artistas. Cerrarse ahí no nos da una temperatura de lo contemporáneo justamente y tampoco nos hace seres de nuestra época. Hay que tomar otros riesgos y ver cómo se llega a otras capas de la sociedad", continuó.



De cara al estreno, luego de haber transitado buena parte de un proceso enriquecedor, la dupla está más que conforme con el resultado. "Vemos un trabajo muy potente a nivel actoral, de mucho riesgo actoral y escénico, y también de mucho nivel. Nos filmamos y hemos trabajado con asistencia de dirección de una colega catamarqueña a quien le confiamos esa mirada sobre nuestra creación actoral; y creemos que es un trabajo innovador para Ob Caenum. La verdad, nos sentimos muy satisfechos hoy. Veremos qué pasa a lo largo de las funciones con el público", cerró.

DATO

Fragmentos de pasión. Ob Caenum. Jueves 13, 20 y 27 de abril, 21.30 hs, sala TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Para mayores de 16 años. Anticipadas $1.000 en evenbrite y $1.200 en puerta.