Acostumbrado a llevar los temas coyunturales al piso de Showmatch, Marcelo Tinelli se mostró muy sensibilizado con la denuncia de violación que Thelma Fardín le realizó a Juan Darthés. Y, durante los primeros minutos de Bailando por un Sueño, el conductor fue contundente sobre la situación que sacudió y conmovió al país.

"Es para destacar y aplaudir el pedido de Justicia que con tanta valentía y trabajo llevaron adelante las Actrices Argentinas. Chapeau, felicitaciones. Ojalá se haga Justicia. Un beso grande a todas, fue impresionante, impactante (…).Ojalá se haga Justicia y acompañamos al colectivo de Actrices Argentinas y, por supuesto, a Thelma Fardín", aseguró.

Con una emoción evidente, la siguiente en referirse a lo sucedido fue Florencia Peña y no se anduvo con eufemismos para referirse a un tema que, lamentablemente, padecen miles de argentinas.

HISTÓRICO

Estas fueron las palabras de Florencia Peña y de Marcelo Tinelli hacia el colectivo Actrices Argentinas, luego de su denuncia pública contra el actor Juan Darthes por el abuso de Thelma Fardin. #MeToo #NoEsNo pic.twitter.com/yNIzPCf2iM — eltrece (@eltreceoficial) 12 de diciembre de 2018

"Desde hace mucho tiempo se viene trabajando por el empoderamiento de las mujeres. Esto le pasa a muchas en el ámbito laboral, lo importante es que nos sintamos juntas. Más allá de lo que pasó con Thelma, la Justicia más grande será que esto no vuelva a pasar más. No queremos volvernos machos, somos personas con nuestros derechos. No están solas, mujeres, acá estamos", señaló.

Por su parte, cuando tuvo oportunidad de expresarse, Jimena Barón se sumó a las voces a favor de la lucha del colectivo de Actrices Argentinas y aclaró un mensaje que había dejado en sus redes sociales –"está mal ser feminista porque existe el machismo, pero en realidad no debería de existir el feminismo"-.

A CORAZÓN ABIERTO

Jimena Barón abrió su corazón y brindó sus palabras de apoyo hacia Thelma Fardin y hacia todas las mujeres víctimas del machismo y de los abusos. "Es momento: no nos callamos más", concluyó. #MeToo #NoEsNo pic.twitter.com/o333q374kU — eltrece (@eltreceoficial) 12 de diciembre de 2018

"No tenemos que estar defendiéndonos, exponiendo que no queremos que nos violen, que nos abusen o que nos maten", explicó. "La apoyo, la felicito y quiero brindar todo mi amor", dijo sobre la denuncia Fardín.

"Es momento. No nos callamos más, y así nos ponemos por culpa de los violadores, y no va a seguir pasando", concluyó.

Fuente: Popular