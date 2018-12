El del jueves fue el último programa de la temporada 2018 de Showmatch y su Bailando.... pero por cómo encaró Marcelo Tinelli este final, atravesado por los reclamos de las mujeres en Argentina, también fue el final de un ciclo. El conductor, que otrora puso caliente la pantalla con bailes hot, cámaras ocultas subidas de tono y cortes de polleritas -también tomados con liviandad no hace mucho por buena parte de la teleaudiencia-, hizo su mea culpa: primero junto a la finalista Jimena Barón, que expresó su adhesión al movimiento feminista, y también al concluir el envío.



"Estoy feliz, feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio del mundo, de las mujeres, de la forma de pensar. Que hayan abrazado la evolución del mundo y de las mujeres. Te agradezco porque sé que hicieron un cambio gigante. Yo estuve acá antes y habla de una cabeza enorme de tu parte y de un cariño y un compromiso enorme con las minas. Para toda la gente que habla y es un poco molesto, registren la gente que nos acompaña y que abraza el cambio. No condenemos y agradezcamos a gente que también cambia", arengó Barón, reconociendo el volantazo. Tinelli tomó la posta, aludiendo a esos viejos programas que volvieron a circular en las redes a modo de escrache y fue al hueso.



"Este cambio lo estamos viviendo todos, o por lo menos nosotros que venimos de una generación diferente, donde por ahí hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás". "Hay contenidos en el programa que hoy no los haría nunca y que están ahí como otros de tantos años de tele y de grandes figuras de la televisión argentina. Hoy lo podemos reconocer porque escuchamos, aprendemos y seguimos aprendiendo". "Hay un montón de cosas que uno ha hecho y que hoy no las haría. Realmente no las haría", fueron algunas de las frases que dijo, antes de agradecer a las mujeres, especialmente a las de su entorno y sobre todo su pareja e hijas. "Nos hacen aprender y ser mejores personas", subrayó. "Hay un gigantesco cambio social que se viene gestando y se viene visibilizando y tiene mucho para enseñarnos (...) No se puede ignorar más (...) Todos queremos dejarles una mejor sociedad a nuestros hijos y nuestras hijas", concluyó ante la sonriente aprobación de las damas en el piso.



Copa joven y buen rating



La gran final coronó como ganadora a la dupla formada por los jóvenes youtubers Sofi Morandi y Julián Serrano, que se impusieron por muy poco a Jimena Barón y su novio Mauro Caiazza. La final midió 19.1 puntos (un poco menos que la del año pasado, 20.6). Fue la marca más alta de 2018, en el que el programa promedió 13.6 puntos (contra los 17.8 del 2017). Y si bien fue lo más visto del jueves, no alcanzó -por poco- para superar la audiencia general de Telefe, que le ganó al canal del solcito 7.8 contra 7.2.