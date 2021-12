Lucas Di Pascuale es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también es docente de dibujo y fue elegido como primer premio adquisición (de 300 mil pesos) de la 2da Bienal Nacional de Dibujo, organizada por el Museo Franklin Rawson, de la que participaron 115 artistas, siendo seleccionados 84 de distintos puntos del país. Di Pascuale expuso dos conjuntos de dibujos titulados Azul y Verde, que pertenecen a "Los colores de los días", una serie más grande que construye un gran muro en degradé, pero como sus dimensiones eran mayores que las requeridas para la Bienal, extrajo dos fragmentos. Fue Azul la que se llevó el primer lugar. "Lo que tiene de particular es la diversidad técnica, trabajé con muchas, usé óleo, tinta, lápices, birome, papel de color azul, libro impreso, no hay una sola técnica, sino que unifica todo el color".

Lucas Di Pascuale



"Para mí es muy significativo tener un reconocimiento en una Bienal de Dibujo, porque de todas las disciplinas que abordo en mi práctica, el dibujo tiene una centralidad muy fuerte, tiene que ver con la escritura también, la practica editorial y la docencia. El dibujo me atraviesa desde siempre, pero particularmente los últimos años me he dedicado a producir dibujo y a investigar sobre él. También es muy importantes que los trabajos que uno hace queden en la colección de un museo nacionales públicos, es muy significativo para mí" dijo el cordobés que tiene obra en algunas otras provincias donde hicieron certámenes nacionales.