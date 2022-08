En la exposición titulada "Cromía", Candelaria Tascheret mostrará una innovadora técnica que une la pintura con otra pasión suya, el vidrio. La arquitecta y artista plástica viene trabajando obras en vidrio pintadas con acuarelas. En esta muestra que inaugurará el viernes en el museo Tornambé se podrán apreciar obras suyas y una selección de trabajos de 15 de sus alumnas en el Taller Sur, su espacio de arte.



La exhibición se enmarca en las actividades por el Año Internacional del Vidrio, declarado por Naciones Unidas, a instancias de la International Comission on glass, que la sanjuanina integra como representante de Cuyo, y que tiene el propósito de valorizar el material sustentable, reciclable y aplicable a una diversidad de rubros.



"Es una linda muestra, porque este año se han propuestos más de 10 mil eventos sobre vidrio artístico y científico en el mundo y esta muestra está dentro de esas actividades programadas por la comisión internacional de vidrio" dijo a DIARIO DE CUYO Tascheret que explicó lo diferente de la técnica usada para las piezas que se mostrarán.



"El vidrio por su estructura cristalina posee una cualidad expresiva que nos remite al agua. Pintar con acuarelas sobre vidrio ha resultado una experiencia estética pero también poética, el hecho de disponernos a una pintura donde su fuerza expresiva es promovida por el agua sobre un soporte cristalino que también la evoca, nos puso a los pies de pensarnos en términos de trabajar Agua sobre agua" describió Candelaria y detalló el modo de trabajo.



"Lo que hay que lograr es controlar el caos del agua, porque lo primero que se hace es rociar con mucha agua el vidrio y después aplicar el color en seco, la mancha va buscando su expresividad en el mismo caos. Trabajamos el vidrio con unos esmaltes especiales para generar asperezas y que nos de blanco del papel y se comporte como una superficie expresiva que promueve piezas espontáneas y coloridas. Hay que manejar algunos truquitos, después va horneado a 800 grados", explicó la artista, quien agregó que "conjugar mancha, trazo libre, transparencia, aquello tan propio del lenguaje tradicional de la acuarela en papel y su transferencia al vidrio ha sido un desafío gráfico, material y artístico". Sobre el color comentó que en esta técnica en especial se usan los colores puros, es decir pigmentos puros especiales para vidrio y los aplican en seco, y al tocar el agua de la superficie, se generan manchas típicas de la acuarela tradicional. Son acuarelas "especiales para alto fuego, no son las acuarelas que uno encuentra en una librería, tienen que tener pigmentos de alto fuego, para aguantar la temperatura a la que se funde el vidrio. "Carbany, una marca muy conocida de la Argentina me seleccionó como artista suya y me mandaron sus acuarelas para probarlas" dijo sobre la etapa de experimentación que comenzó hace unos tres años y que después de un tiempo la llevó a dictar algunas clases sobre la técnica.



Tascheret irá a la próxima bienal de Costa Rica para brindar cursos sobre está técnica allá, ya que según comentó, si bien en Argentina hay otras colegas que usan la acuarela en vidrio, no está muy difundida en otros países; por lo que también ha dictado clases virtuales a alumnas de Venezuela, España, Ecuador y Chile.



Candelaria es autora de la escultura "Oda al agua" ubicada en el Complejo Ambiental Anchipurac y se formó en vidrio en la Escola De Cerámica de la Bisbal de Girona.





El dato

Cromía. La muestra inaugura este viernes, a las 20.00 y permanecerá durante todo el mes de agosto en exhibición. Podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 13 y 16 a 20, gratis.