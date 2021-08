¿Qué pasaría si los favoritos de niñas y niños cobrarán vida saliendo de una pantalla a un escenario teatral en vivo? Miguel, el nieto de Coco; Moana, La Sirenita, Maléfica, Ana, Elsa y Olaf todos juntos en un mismo espectáculo, sería un momento perfecto para celebrar el Día de la Niñez en familia. Y efectivamente, la oportunidad es inmejorable para asistir a la Sala Z esta tarde, puesto que un grupo de jóvenes entusiastas hará posible esta fantasía que fascinará a grandes y chicos. "Diverkids #El musical", es el nombre de esta propuesta musical y coreográfica que marcará el debut para el elenco homónimo, en este formato. El grupo sanjuanino está integrado por Rocío y Agustín Medina, Gisela y Gonzalo Doncel, Sofía Fernández, Victoria Aballay, Meli Desgens y Elías Jacámo. Promedian entre 16 a 20 años de edad y pese a que estrenarán su primera producción independiente para teatro, llevan varios años de experiencia en la recreación y caracterización de personajes de cine y televisión. Se autofinancian y organizan sus propios vestuarios, escenografía y maquillaje, desde el 2016, cuando comenzaron a protagonizar eventos para niñas y niños en hospitales, comedores y centros comunitarios con campañas solidarias en recolección de juguetes, ropa y alimentos para sectores carenciados. Como la pandemia paralizó su principal actividad, decidieron apostar a algo más elaborado y riesgoso, subiendo a otro nivel: el montaje de un espectáculo integral de comedia musical. "Siempre trabajamos con la intención de generar una sonrisa en los niños. Como nos encanta hacer el teatro, pasamos mucho tiempo preparando este show de una hora. Con la pandemia no nos animamos a hacer actuaciones virtuales, por lo menos yo no quería porque en San Juan no hay mucho público para eso; y otra parte del equipo sí quería, pero teníamos miedo de cómo resultaría. Finalmente optamos por ir al frente con esta obra", comentó Rocío. Por su parte, Agustín, remarcó que su objetivo es "que los niños y los padres disfruten de un momento mágico con todos los personajes del cine en el escenario. Que los adultos vuelvan a su niñez y recuperen esa inocencia perdida. No haremos copias directas de las películas, sino que adaptaremos los personajes en otros contextos y escenas para dar cuadros musicales interrelacionados, con efectos especiales, ambientación sonora e interacción con espectadores", remarcó el actor. La función tendrá lugar hoy a las 17hs en Pedro Echagüe 475 oeste. La entrada general cuesta $400.