Imágenes subiditas de tono, eso es lo que tiene la bella Zaira Nara en su celular. ¡Mírela!

La cuestión es que, después del revuelo que causaron sus declaraciones hot, a ella le dio cosita y aclaró al portal Primiciasya.com: "En Morfi conté una intimidad que toda pareja tiene y debe resguardar".



"Son tantas horas al aire que en Morfi hablé como si estuviera sentada en casa con amigos y conté, con mucho humor, quizás una intimidad", manifestó esta exhuberante gatúbela de ojos verdes y curvas perfectas, desplegadas a lo largo de su 1.72 metros de altura. Tarde, te arrepentiste...



Cuando la hermanita menor de Wanda habló sobre sus secretitos de pareja con Gerardo Rozín en Morfi para Todos (Telefe), las repercusiones llegaron a tal punto que se arrepintió de ventilar su vida privada, nada menos que en la pantalla chica, al momento que Malena Guinzburg comentaba sobre los peligros de las galerías de fotos. Sin pensar en que sus revelaciones dejaría a todos a punto caramelo, Zai sacó su costado al rojo vivo, metió la cuchara y sacó los trapitos al sol sobre las travesuras con Jacob Von Plessen, su pareja.



"Le estaba mostrando las fotos de Jakob porque se fue por primera vez al campo con mi hija y dormí sola después de un año", contó la hermosa madre de Malaika (de 1 año).



En ese instante, su compañero le pregunto: "Lo que no querías que se viera, ¿es mostrable, es inmostrable...?". Y la morocha nacida el 15 de agosto de 1988 se fue de boca: "Obvio que es inmostrable. Eso desde ya. Si no tenés nada para esconder, sos un embole". ¡Chan! Estalló el ratoneo en las redes sociales. ¡Cuidado que no se te derrita el dispositivo, Zaira!