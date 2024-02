El próximo viernes 9, retornará la Fiesta de la Cerveza a la ex bodega Cinzano (Ig. de la Roza 2514 oeste) con shows, más de 13 puestos de cerveza artesanal y un sector gastronómico. Su última edición fue en 2018 con 2 jornadas y las bandas nacionales Turf y Los Cafres, además de grupos locales. En esta oportunidad, la organización agregó una tercera fecha por lo que se desarrollará hasta el domingo 11, desde las 20.



El line up de la primera velada contará con los sanjuaninos de Mundo Binario a las 21 y continuará con Pasado Verde (de Mendoza), Koino Yokan de Buenos Aires, el dj. Fausten e Innerside (Mendoza). El sábado arrancará a las 21.30 con La Mandela, Ale Segovia y Lucio Flores, y finalizará con Edu Schmidt, ex cantante de Árbol, también desde Buenos Aires. La última jornada abrirá con Rumba Camión, Omega, King of Banana, el DJ Tomi Luján y cerrará con un baile a puro carnaval. El precio de la entrada será de $4.000.