Oppenheimer lo hizo de nuevo. Es que el camino de la cinta fue impecable y rendidor desde su estreno. No solamente fue uno de los dos éxitos de taquilla del 2023 -junto con Barbie-, sino que ganó más de 220 premios internacionales y ahora encabeza las nominaciones en los Oscar, al ser incluida en 13 categorías. El drama biográfico protagonizado por Cillian Murphy (foto) es sin dudas el favorio de la temporada de premios y podría darle a su director Christopher Nolan su primera estatuilla de la Academia. Por su desempeño en los últimos meses, no fueron una sorpresa el número de ternas que involucran a esta producción que también tiene en su elenco a Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh. Las candidaturas fueron anunciadas ayer en el evento conducido por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid que se transmitió en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills. Todo indica que la historia sobre el creador de la bomba atómica podría ser la gran protagonista en la ceremonia de la 96ª entrega de los Premios de la Academia el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, cuando se conocerá el resultado de los votos de los miembros de la Academia, que tienen aún una instancia final entre el 22 y el 27 de febrero.

En Pobres criaturas Emma Stone brilla.

Completando el podio de las más nominadas están Pobres Criaturas del director griego Yargos Lanthimos, con 11 nominaciones, y Asesinos de la luna, la gran hazaña de Martín Scorsese, con 10 nominaciones.



Entre los 10 títulos incluidos este año en la categoría mejor película -donde están las antes mencionadas- aparecen como revelaciones del año Zona de interés, dirigida por Jonathan Glazar, y Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet, ambas pruebas de que el Oscar se internacionaliza cada vez más, abriendo las puertas a producciones foráneas. Mientras que una de las sorpresas es cómo los miembros de la Academia de Hollywood dejaron fuera de rubros importantes a Barbie (que sumó apenas 8 nominaciones) en un desaire a la directora Greta Gerwing y a la protagonista y también productora Margot Robbie, que fueron ignoradas en sus respectivos rubros. Sí fue nominado como mejor actor Ryan Gosling, quien interpretó a Ken.

Barbie fue un suceso, pero la Academia ignoró a su directora y a la protagonista.



Siguiendo en los rubros interpretativos otro de los olvidados fue Leonardo Di Caprio, que fue dejado fuera con su rol en Asesinos de la Luna y entre los favoritos para actor principal está reñido entre Paul Giamatti y Cillian Murphy. Entre actrices el duelo sería entre Emma Stone y Lily Gladstone, mientras que como actriz y actor de reparto los señalados como ganadores son Da'Vine Joy Randolph y Robert Downey Jr.



Hay en la categoría a mejor director algunos hitos según cómo resulte, que tienen que ver con que Nolan espera su primer reconocimiento o que Martin Scorsese se convirtió en el director con más candidaturas al Oscar de la historia.

Leonardo Di Caprio fue ignorado como mejor actor en Asesinos de la Luna.



En mejor película internacional, ha quedado en la terna de cinco la bien criticada "La sociedad de la nieve" del español J. A. Bayona (incluida además en mejor maquillaje y peluquería), que tiene como rivales a Zona de interés, producida por el Reino Unido, y Yo capitán, de Italia.



Se quedaron fuera de esta edición -salvo que alguien los invite- además del actor de Titanic, Penélope Cruz, Julianne Moore, Natalie Portman, Zac Efron y el director español Pedro Almodóvar, que se tenía fe con su cortometraje Extraña forma de vida.



En cuanto a la competencia de estudios, Netflix lideró las nominaciones con 18 producciones de su factoría entre las nominadas.



El camino al Oscar ha comenzado, habrá que esperar a marzo para conocer el resultado.

PRINCIPALES CATEGORÍAS



Mejor película

Oppenheimer

Barbie

Maestro

Vidas Pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Ficción Americana

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Killers of the Flowers Moon



> Mejor actor principal

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (Ficción americana)



> Mejor actriz principal

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the flower moon)

Sandra Hüller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres criaturas)



> Mejor director

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (The Killers of the flower moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Jonathan Glazer (La Zona de Interés)



> Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)



> Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)