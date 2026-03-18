    • 18 de marzo de 2026 - 09:55

    A horas de la final de MasterChef Celebrity 2026, un repaso por todos los ganadores

    Entre miércoles y jueves se definirá quién levantará el trofeo de MasterChef Celebrity Argentina en su edición 2026.

    MasterChef Celebrity.

    MasterChef Celebrity.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A lo largo de sus distintas ediciones, MasterChef Celebrity Argentina se consolidó como uno de los realities más exitosos de la televisión argentina al combinar gastronomía, entretenimiento y figuras reconocidas del espectáculo. Desde su debut, varios famosos lograron destacarse y quedarse con el título.

    Leé además

    wanda nara rompio en llanto frente a maxi lopez tras su salida de masterchef celebrity

    Wanda Nara rompió en llanto frente a Maxi López tras su salida de MasterChef Celebrity
    MasterChef Celebrity.

    MasterChef Celebrity confirmó a sus dos finalistas: cuándo será la última gala

    Entre este miércoles y jueves se conocerá al nuevo campeón de MasterChef Celebrity Argentina 2026, luego de que quedaran confirmados los dos finalistas de esta edición: Ian Lucas y Sofía Gonet. Mientras se espera la gran definición, vale repasar quiénes fueron los ganadores de las temporadas anteriores del reality gastronómico.

    Los ganadores de MasterChef Celebrity en temporadas anteriores

    Primera edición: el triunfo de Claudia Villafañe

    La primera temporada tuvo como gran ganadora a Claudia Villafañe, quien se impuso en la final frente a Analía Franchín. Su desempeño sólido y constante durante toda la competencia la convirtió en una de las campeonas más recordadas del ciclo.

    afe96315-dcaa-40b8-bdbc-fed92a012818
    Claudia Villafañe.

    Claudia Villafañe.

    Segunda edición: la consagración de Gastón Dalmau

    En la segunda temporada, el actor Gastón Dalmau se quedó con el título tras una final muy pareja frente a Georgina Barbarossa. Además del trofeo, obtuvo un premio de $1.200.000 y una beca de cocina.

    7d68fec1-8f0d-481c-8d60-235f613d2909
    Gastón Dalmau.

    Gastón Dalmau.

    Tercera edición: Mica Viciconte dio la sorpresa

    La tercera entrega tuvo como ganadora a Mica Viciconte, quien superó en la final a Tomás Fonzi. Su crecimiento a lo largo del certamen fue clave para quedarse con el primer lugar.

    63d5de3f-7ded-4901-a853-f1a9c5c8523e
    Mica Viciconte.

    Mica Viciconte.

    La Revancha 2022: Sofía Pachano levantó el trofeo

    En MasterChef Celebrity: La Revancha, edición que reunió a participantes destacados de temporadas anteriores, Sofía Pachano logró imponerse en la final y volver a consagrarse campeona.

    f58004df-9e38-4c85-8a40-54eaeb4abaed
    Sofía Pachano.

    Sofía Pachano.

    Cómo será la gran final de MasterChef Celebrity 2026

    La definición del reality de Telefe no será en una sola emisión, ya que la producción decidió dividir la final en dos programas:

    • Primera parte: miércoles 18 de marzo a las 21:15 horas.
    • Gran final: jueves 19 de marzo, donde se conocerá al ganador o ganadora.

    Con dos perfiles muy distintos, Sofía Gonet e Ian Lucas llegan a la última instancia tras destacarse en las pruebas más exigentes. Ahora, deberán demostrar todo lo aprendido para quedarse con el título de MasterChef Celebrity Argentina en una final que promete máxima tensión y alto nivel gastronómico.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    quienes fueron los dos eliminados de masterchef celebrity: se definieron los tres semifinalistas

    Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity: se definieron los tres semifinalistas

    Colecta solidaria para ayudar a un talentoso músico sanjuanino: Matías Inostroza necesita ayuda

    Colecta solidaria para ayudar a un talentoso músico sanjuanino: Matías Inostroza necesita ayuda

    Zulma Lobato.

    Zulma Lobato se separó a una semana de casarse y fulminó a su novio plomero: "No me hacía gozar"

    Solo fanáticos, película argentina.

    "Sólo fanáticos", la película argentina que aborda las complejidades del universo OnlyFans