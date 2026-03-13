Agenda cultural de San Juan: Empieza un fin de semana cargado de actividades

Este 13 de marzo, laagenda cultural de San Juan anticipa un fin de semana bien movido. La música lidera la jornada de espectáculos con propuestas que van desde experiencias sensoriales inspiradas en la literatura y tributos al pop internacional, hasta noches de son cubano, folclore y rock nacional.
El teatro ofrece improvisación y clown gestual, mientras que las letras tienen su espacio en cafés literarios.
Para quienes buscan movimiento, hay celebraciones departamentales con carnavales y shows nacionales.
Además, la provincia invita a recorrer muestras de artes visuales, fotografía histórica y museos dedicados al vino y la tradición sanjuanina.
MÚSICA
Reflejos de Macondo. Un viaje sensorial inspirado en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Fotografías del artista colombiano Óscar Perfer y, al piano, la española María José de Bustos. Funciones: 19 y 22 h, Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Cupo Limitado. Entradas $50.000
Escarlata. Presenta su nuevo disco Vi centellas en tu almohada. A las 21:00 h en Chalet Cantoni. Entradas en Evenbrite
Tributo a Phil Collins. A las 21:30 h, Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas $20.000, en entradaweb.com.ar
Manu Olivera. A las 22.00 h en Bernardo ((Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
N’ clave. Son cubano. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1790 oeste) Reservas al 2644194896
La Quimera. El Desmonte. Canto del Valle. Viernes de Peña, a las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli159 sur) Der. a show $7000
King of Banana. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas 2645649691 Der. de show $5000
Vía 66. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Franco Smith / B2B Timir. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184
Palo Santto. A las 22:30 h en El Ombú (frente a la Plaza departamental de Pocito)
La Vip de Napoles. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)
Jaguar Trío. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)
Claudio Andrés. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratuita
Mi Nuevo Tren. Para Fernalia. Gresca. A las 23:00 h en Umbral (Mendoza y Neuquén, Chimbas)
Los Genios. A las 23:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)
El Yeyo. A las 00.00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Villa Krause)
Ale Ceberio y su banda. A las 00:00 en Way Club, Predio Tiro Libre (Ruta 40 antes del Makro)
Valen Vargas. A las 00.00 h en Bunker (9 de Julio)
Homenaje a Pappo. A las 00:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)
Shodnan. Demon. Micaela Mallea. A las 00.00 h en Quattro (San Miguel sur, pasando calle 5, Pocito)
TEATRO
Alto voltaje. Teatro de improvisación. Tema: La Suerte. A las 22:00 h en Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur) Entrada $12.000
Contramarcha. En el marco del ciclo A tomar por Cuyo! A las 22:00 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entrada a la gorra, con reserva previa (por capacidad limitada de la sala), en el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445. Sinopsis: Directo desde Francia, la Compañía Espuma (integrada por Erika Weber) presenta una pieza donde el cuerpo es el protagonista. A través del teatro gestual, el clown y la acrobacia, esta comedia oscura invita a reírse de las contradicciones humanas mediante una técnica física impecable que trasciende el idioma.
LITERARIAS
Café Literario. Palabras de mujer. A las 18:00 h en Las Heras y 25 de Mayo. Invita SADE San Juan.
FIESTAS
Fiesta departamental de Zonda. 91° aniversario. Con la actuación central del Rey Pelusa. Desde las 20:00 h en Plaza departamental de Zonda.
Carnaval de Angaco. 13 y 14 de marzo. Comparsas, batucadas, máscaras sueltas. A las 22:00 h, en el Corsódromo de calle Nacional (Angaco)
Fiesta Millennial. A las 00:00 h en Molly (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)
La Fiesta del terror. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur) Con Los 4 Funktasticos, Gringos Turistas, DJ NicóV. Dress code: full terror.
EXPOSICIONES Y VISITAS
Cierre de la Diplomatura en Ilustración. Inaugura hoy. 18:00 h: apertura de feria y exposición. 20:00 h: inauguración del mural “Pigtogramas”. 20:30 h: PechaKucha. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada: Libre y gratuita. Hasta el domingo 15 de marzo, a las 22:00 h
Trayectoria Juego de Damas. Inaugura hoy a las 20:00 h en Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.
En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.
Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita
Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco
Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h