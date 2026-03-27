Agenda cultural de San Juan: fin de semana con opciones para elegir

El viernes 27 de marzo llega a puro ritmo, con la música como gran protagonista : desde la solemnidad de una obra cumbre de Mozart en la Catedral hasta la energía del rock y el cuarteto en los bares y boliches locales, la Agenda Cultural de San Juan garantiza un inicio de fin de semana vibrante.

Agenda Cultural de San Juan: un domingo para disfrutar de la cultura y el arte

Agenda cultural de San Juan: opciones para arrancar la previa del fin de semana

En materia de espectáculos, también habrá lugar para quienes gustan del teatro, con Martín Rechimuzzi, que aterriza en la provincia con su “Alejandra”, en el Teatro Sarmiento. Y no falta el paseo de museos y visitas guiadas, que siempre es un muy buen plan.

Enpacto, Abducido, After Ojaio, Vista de Fuga, Mavek. Desde las 15:00 h, en Departamento de Artes Visuales – UNSJ (Av. Ignacio de la Roza 590 oeste, CUIM). A beneficio de Fernando Ramos. Entrada: alimentos no perecederos y elementos de higiene personal.

Réquiem de Mozart. Orquesta Sinfónica y Coro Vocacional de la UNSJ (dirige Mónica Skowron). Dirección general: M° Wolfgang Wengenroth. A las 21:00 h, Iglesia Catedral de San Juan. Entrada libre y gratuita.

Paula Dupont y Martín Krywo. A las 21:00 h en Vinito (25 de mayo 1331 oeste)

dupont krywo 2 Paula Dupont y Martín Krywo

Cometa Halley. Tributo a Virus. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Paseo del Oeste: Ignacio de la Roza 1974 oeste – Rivadavia)

Los Parhelios. A las 22.00 h en Bernardo ((Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Vía 66. Rock. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Nacho Sánchez Trío. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Peña El camino de la fe. 3 para el canto, Arrieros huaqueños, Astillas algarrobeñas. Anima José Farías. A las 22 h en Av. De los Ríos 1970, Cortijo, Caucete.

La Vip de Nápoles. Tributo a Queen. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas 2645649691 Der. de show $5000

Timo. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Huaykil. A las 23:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

huaykil Huaykil

Kanguro Negro y Perdoname dolores. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Ana y Mario, tributo a Pimpinela. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratuita

Esquizofrenia e Hipnótica. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste) Anticipadas: $4.000 Puerta: $5.000

Lisandro Márquez. A las 00.00 h en Omnia (Media Agua, Sarmiento)

image Lisandro Márquez

El negro Tecla. A las 00.00 h en Bunker (9 de Julio)

Omega. A las 00:000 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184

ENCUENTROS

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Recepción en Plaza Departamental de Caucete. Desde las 17:00 h, feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos. Gratis

TEATRO

Alejandra. De Martín Rechimuzzi. A las 21:30, Teatro Sarmiento. Entradas desde $30.000, en Entradaweb y boletería. Sinopsis: una comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura.

EXPOSICIONES Y VISITAS

Museo Tornambé. Muestra colectiva "Fabiana Zito: En memoria". Curaduría Mariela Limerutti. Sala permanente: Colección Familia Tornambé. Tienda del Museo. Av. Libertador San Martín 1666 oeste. Teléfono 4234183

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.

Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita

diseño tinta estampa Diseño, tinta y estampa

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

mercado artesanal Mercado Artesanal Luisa Escudero

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.