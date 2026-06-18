Agenda Cultural de San Juan: ¿qué hacer este jueves?

La variada agenda cultural de San Juan para este jueves 18 de junio invita a disfrutar de atractivos espectáculos y destacadas exposiciones . Entre las imperdibles opciones visuales, sobresale "Rastros del Decir", una muestra colectiva a cargo de 18 Mundos, que rinde un especial homenaje al recordado escritor Jorge Leonidas Escudero.

Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y paseos para disfrutar el domingo

La música también tiene un rol protagónico con el show de Tito Oliva Jazz Quinteto, una propuesta fusión imperdible para los amantes del género . Además, el público podrá elegir entre variadas funciones de teatro, proyecciones de cine-debate y otros conciertos acústicos y tributos nocturnos, consolidando una jornada de arte y entretenimiento ideal para todos los gustos.

Tito Oliva Jazz Quinteto. A las 21:30 h en Sala Auditórium - Teatro del Bicentenario. Entradas: Entrada general a $15.000 en boletería (con beneficios) y tuentrada.com

Facundo Carrizo y Matias Aballay Luna. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur). Entrada $8.000

Carlota. A las 22:00 h en La Peña de Pirlo (Mendoza y Salvador María del Carril, Pocito Norte)

Los reincidentes. Tributo a Las Pastillas del abuelo. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

CINE

Festival internacional Queer Cinema for Palestin. Ciclo de cine-debate frente al genocidio y la resistencia palestina. De 19:00 a 21:00 h en Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Av. Ignacio de la Roza y Sarmiento) Gratis

TEATRO

Estoy relajada. Stand up con Cami de los Santos. A las 21:00 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Inaugura hoy a las 19:00 h Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita

rastros del decir Rastros del decir

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

image Celda histórica de San Martín

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.