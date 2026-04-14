Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: "Gracias, Argentina"

La actriz venezolana regresó al país luego de varios años. Ingresó a la casa en el lugar que dejó Andrea del Boca en la competencia.

Grecia Colmenares regresó a la televisión argentina con su ingreso a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) este lunes, en un episodio marcado por la sorpresa y la emoción tras ocupar el lugar dejado por Andrea Del Boca. La incorporación de la actriz venezolana de 63 años no solo significa su reencuentro con la audiencia local después de 14 años.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 20 telenovelas en su haber, Grecia Colmenares forjó un vínculo destacado con el público argentino a partir de éxitos como Topacio, Manuela y Cristal, que la consolidaron como una figura central del género en la región. En el inicio de la emisión, previa a su ingreso a la casa, Santiago del Moro la recibió en el estudio, donde la actriz, visiblemente emocionada, expresó su felicidad “Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela”, aseguró, mientras recordaba que allí había grabado una de sus recordadas telenovelas.

El momento del anuncio estuvo antecedido por la salida de Andrea Del Boca, quien debió abandonar la competencia por motivos médicos luego del accidente que tuvo en la cocina de la casa. En la gala del lunes, el animador presentó a Colmenares como “una estrella de las telenovelas, amada por el público”. La actriz, con un atuendo blanco íntegro y su característica melena rubia, ingresó a la casa portando su valija, generando un clima de inmediata expectativa entre los participantes, que se sorprendieron y la recibieron entre abrazos y gestos de admiración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar) La irrupción de Colmenares tuvo momentos de especial calidez, como el abrazo inicial de Yanina Zilli, quien la recibió con un “bienvenida, mi amor”. Minutos después, Colmenares se acercó a Manuel Ibero, que aún se encontraba conmovido por la salida unos minutos antes de Lola Tomaszeuski en la gala de eliminación. “Eso pasa. Espero darte una sorpresa para bien”, consoló Grecia a Manuel, en un emotivo intercambio.

Su llegada reconfiguró el ambiente del reality, alterando las estrategias y relaciones de los habitantes. En sus primeras palabras dentro de la casa, Colmenares se mostró sensibilizada: “Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica. Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos… Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas las familias”. En su interacción inicial también marcó límites para la convivencia, al solicitar orden en la habitación compartida y dejar clara su impronta.