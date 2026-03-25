Atentos fanáticos de Nintendo: Mario y sus amigos llegan a San Juan con Super Mario Galaxy

La secuela de Super Mario Bros: La Película aterrizará el 1 de abril en la provincia, con Yoshi, Rosalina y una gran aventura cósmica.

La gran apuesta de Nintendo e Illumination para este año abrirá la cartelera de abril.

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El próximo 1 de abril, San Juan destilará nostalgia y aventura con el estreno nacional de Super Mario Galaxy: La Película. Tras el éxito arrollador de Super Mario Bros: La Película (2023), Nintendo e Illumination vuelven a unir fuerzas para expandir el universo del plomero más famoso del mundo en una secuela que promete desafiar las leyes de la gravedad.

Bajo la dirección de la dupla Aaron Horvath y Michael Jelenic, y con guion de Matthew Fogel, esta nueva entrega se inspira en el aclamado videojuego de 2007 para Wii. En esta ocasión, la trama transporta a Mario, Luigi y la Princesa Peach más allá de las nubes. Tras la derrota de Bowser en la primera cinta, surge una nueva amenaza cósmica liderada por Bowser Jr. (interpretado por Benny Safdie), quien busca venganza y el dominio del universo.

En síntesis, retoma la historia justo donde quedó, expandiendo el universo de Mario y Luigi desde el Reino Champiñón hacia las profundidades del espacio exterior.

mario 2 Super Mario Galaxy llegará a las salas de San Juan en estreno nacional Un elenco estelar y el debut de un icono La película mantiene el reparto de lujo que cautivó al público: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) y el carismático Jack Black como el villano Bowser. Sin embargo, las miradas están puestas en las nuevas incorporaciones. La ganadora del Oscar, Brie Larson, dará vida a la misteriosa Rosalina (o Estela, para España), la protectora del cosmos, mientras que el esperado Yoshi hará su gran debut cinematográfico.

image Rosalina Los adelantos han revelado que Yoshi no solo será un compañero de aventuras en templos desérticos y acertijos milenarios, sino que mantendrá sus habilidades clásicas: desde su lengua extensible hasta el lanzamiento de huevos y su característico salto con aleteo. La química entre el dinosaurio verde y los hermanos Mario promete ser uno de los puntos altos de la comedia y la acción.