    • 27 de marzo de 2026 - 11:31

    BTS confirmó su debut histórico en Argentina: dónde tocará y cómo comprar las entradas

    La banda surcoreana confirmó la etapa latinoamericana y el país tendrá dos shows en el Estadio Único de La Plata. Todo sobre la preventa y la venta general.

    BTS tiene fecha en Buenos Aires.

    BTS tiene fecha en Buenos Aires.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sueño de miles de fans argentinos finalmente se concreta: BTS llegará por primera vez al país con shows propios. El grupo surcoreano anunció la etapa latinoamericana de su nueva gira global, el “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, que incluirá dos fechas en Buenos Aires.

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    La cita será el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, con producción de DF Entertainment. Será el debut oficial del grupo en escenarios argentinos, un hito largamente esperado por el fandom local.

    El tour abarcará 34 regiones y más de 80 shows, con un escenario inmersivo de 360 grados que promete ubicar al público en el centro de la experiencia. La gira marca además el esperado regreso del grupo a los escenarios tras el fenómeno de PERMISSION TO DANCE ON STAGE.

    El impacto ya se hizo sentir en otras regiones: BTS agotó 41 fechas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con casi 2,4 millones de entradas vendidas y nuevas funciones agregadas por demanda en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas.

    Cómo comprar entradas para BTS en Argentina

    Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess y se venderán en dos etapas:

    • Preventa exclusiva ARMY MEMBERSHIP: martes 7 de abril desde las 10:00
    • Venta general: viernes 10 de abril desde las 10:00
    • Quienes tengan la membresía GLOBAL deberán registrarse previamente en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00. Solo quienes completen ese paso podrán acceder a la preventa. Al momento de la compra, se solicitará un número de membresía de 9 dígitos (que comienza con “BA”) para habilitar el acceso.

    Las fechas de BTS en Latinoamérica

    La etapa regional comenzará en octubre y recorrerá cinco países:

    2 y 3 de octubre: Bogotá (Estadio El Campín)9 y 10 de octubre: Lima (Estadio San Marcos)16 y 17 de octubre: Santiago (Estadio Nacional)23 y 24 de octubre: Buenos Aires (Estadio Único de La Plata)28, 30 y 31 de octubre: São Paulo (Estádio do MorumBIS)

    Antes de llegar a Latinoamérica, el tour arrancará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y luego seguirá por Asia y Australia hacia fines de 2026 y comienzos de 2027.

    Con este anuncio, el fenómeno global del K-pop suma un capítulo clave en la región. Y para el público argentino, será la primera oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más influyentes del mundo.

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