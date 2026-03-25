BTS - El regreso: toda la intimidad del reencuentro llega a Netflix el viernes 27 de marzo

¡Atención, ARMY! El esperado documental de los reyes del K-Pop está a la vuelta de la esquina... Y en Argentina habrá que madrugar.

BTS a full: con apenas días de diferencia, los abanderados del K-Pop metieron concierto de reencuentro y documental.

Compartir







El fenómeno global que redefinió el K-pop está de vuelta. Luego del terrible fenómeno que significó el multitudinario recital y el lanzamiento de Arirang, que fue transmitido de manera global por Netflix, ahora la jugosa alianza va por más. El próximo viernes 27 de marzo, la plataforma estrenará a nivel mundial el documental "BTS: El regreso" (BTS: The Return).

Se trata de una esperada crónica de 91 minutos que registra el momento más humano y desafiante de la banda: su reunión tras completar el servicio militar obligatorio que los obligó a bajar del escenario en su mejor momento. Dirigido por el nominado al Grammy Bao Nguyen, el filme no es solo un regalo para el ARMY; es un documento sobre la madurez.

Tras casi cuatro años de pausa grupal, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se reencuentran en una casa compartida en Los Ángeles para dar vida a Arirang, su quinto álbum de estudio. Lejos de los flashes, el documental captura la incertidumbre de siete hombres que, a pesar de haber conquistado el mundo, temen haber perdido el ritmo de una industria que no se detiene.

El Army local, de vigilia La expectativa es grande, y así como pasó con el recital, el inminente debut del documental sobre los reyes del K-Pop ha generado un aluvión de comentarios en redes y se ha convertido en tendencia en los buscadores. Eso da la idea de que no serán pocos los que estarán esperando frente a la pantalla que se corra el telón.

Pero sí, el horario que tocó para estas latitudes no es de lo más cómodo. Para verlo recién salido del horno habrá que pasar de largo el jueves, o poner la alarma bien tempranito: en Argentina, el estreno de BTS: The Return está previsto para las 4 de la madrugada.