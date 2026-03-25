BTS - El regreso: toda la intimidad del reencuentro llega a Netflix el viernes 27 de marzo

El fenómeno global que redefinió el K-pop está de vuelta. Luego del terrible fenómeno que significó el multitudinario recital y el lanzamiento de Arirang, que fue transmitido de manera global por Netflix, ahora la jugosa alianza va por más. El próximo viernes 27 de marzo, la plataforma estrenará a nivel mundial el documental "BTS: El regreso" (BTS: The Return).
Se trata de una esperada crónica de 91 minutos que registra el momento más humano y desafiante de la banda: su reunión tras completar el servicio militar obligatorio que los obligó a bajar del escenario en su mejor momento. Dirigido por el nominado al Grammy Bao Nguyen, el filme no es solo un regalo para el ARMY; es un documento sobre la madurez.
Tras casi cuatro años de pausa grupal, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se reencuentran en una casa compartida en Los Ángeles para dar vida a Arirang, su quinto álbum de estudio. Lejos de los flashes, el documental captura la incertidumbre de siete hombres que, a pesar de haber conquistado el mundo, temen haber perdido el ritmo de una industria que no se detiene.
El Army local, de vigilia
La expectativa es grande, y así como pasó con el recital, el inminente debut del documental sobre los reyes del K-Pop ha generado un aluvión de comentarios en redes y se ha convertido en tendencia en los buscadores. Eso da la idea de que no serán pocos los que estarán esperando frente a la pantalla que se corra el telón.
Pero sí, el horario que tocó para estas latitudes no es de lo más cómodo. Para verlo recién salido del horno habrá que pasar de largo el jueves, o poner la alarma bien tempranito: en Argentina, el estreno de BTS: The Return está previsto para las 4 de la madrugada.
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5 claves de "BTS: El regreso"
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El impacto del servicio militar: La cinta inicia con la banda transmitiendo desde una playa, apenas días después de dejar el uniforme. Veremos imágenes inéditas de los integrantes rapándose y sus reflexiones sobre cómo la disciplina del ejército ("aprender a moverse rápido", según RM) influyó en su nueva dinámica.
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Convivencia en Los Ángeles: Para grabar su nuevo material, los siete volvieron a vivir bajo el mismo techo en California durante el verano de 2025. El documental muestra desde momentos domésticos con panceta y soju, hasta la presión de Jin por sumarse a la grabación apenas un día después de terminar su gira solista.
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La búsqueda de la autenticidad: El título del álbum, ARIRANG, rinde homenaje a la primera canción coreana registrada en EE. UU. en 1896. El filme destaca la lucha de los miembros por mantener su esencia coreana, incluso debatiendo sobre reducir el uso del inglés para priorizar la identidad cultural.
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Vulnerabilidad y la "maldición de los 7 años": A diferencia de otros registros más brillantes, aquí se exponen sus miedos reales. Discuten abiertamente sobre la longevidad de los grupos de K-pop y si el público todavía los esperaría con la misma intensidad.
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Evolución sonora: El proceso creativo junto a productores como Diplo y Pdogg revela una transición hacia la madurez. La banda apuesta por un sonido más adulto y reflexivo, ejemplificado en las discusiones sobre el tono emocional de canciones como "Swim".