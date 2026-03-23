    • 23 de marzo de 2026 - 14:36

    "Fenómeno Arirang": por qué el regreso de BTS en 2026 es toda una revolución

    Tras la pausa, la vuelta del grupo surcoreano de K-Pop pulveriza récords mundiales, marcando un hito histórico en la industria global.

    BTS volvió a la escena con una furiosa venta del álbum, éxito en las plataformas y poder de convocatoria intacto.&nbsp;

    BTS volvió a la escena con una furiosa venta del álbum, éxito en las plataformas y poder de convocatoria intacto. 

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    Arirang, que da nombre al álbum, es un canto tradicional coreano que simboliza el reencuentro tras la adversidad. Arirang, que da nombre al álbum, es un canto tradicional coreano que simboliza el reencuentro tras la adversidad.

    Más reyes del K-Pop que nunca, esta vuelta -que tuvo alianza con Netflix para la transmisión en vivo- dejó marcas globales impactantes. Acá te contamos y explicamos las tres más resonantes, con cifras que sacuden a la industria y que justifican, claramente, el rótulo de “fenómeno” que ostenta la arrasadora banda surcoreana de K-Pop.

    1 - Impacto en ventas: una escalada millonaria

    El quinto álbum del combo, Arirang, se vendió (y vende) como pan caliente: 4,06 millones de preventas registradas antes del lanzamiento oficial. 1 millón de copias vendidas en apenas 10 minutos tras el lanzamiento, marcando el "million-seller" más rápido de la historia. 3,98 millones de copias vendidas en sus primeras 24 horas.

    2 - Dominio digital: desde Netflix a Spotify, iTunes y YouTube

    El álbum se convirtió en el estreno de K-Pop más escuchado en la historia de Spotify. Que las 14 canciones del álbum ocupen el Top 14 global de la plataforma, no es solo éxito comercial; es una demostración de lealtad de un Army que, lejos de dispersarse, los esperó ansioso.

    Pero ahí no termina todo. En iTunes, Arirang alcanzó el Nº 1 en 88 países, mientras que el sencillo principal, "Swim", lideró las listas en más de 90 países, incluyendo mercados clave como EE UU, Reino Unido, Japón y México.

    Y en YouTube, el video musical de "Swim" superó las 10 millones de vistas en 4 horas y cerró su primer día con aproximadamente 33-36 millones de visualizaciones, siendo el video más "likeado" de 2026 hasta la fecha.

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    Arirang, el estreno de K-Pop m&aacute;s escuchado en la historia de Spotify

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    3 - Convocatoria: el Army al pie del cañón

    El recital masivo en Gwanghwamun, ante 260.000 personas fue una prueba de fuego, ampliamente superada: ni el paso del tiempo ni las lesiones físicas (como la de RM en los ensayos) han mermado la capacidad de movilización de la banda surcoreana.

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    M&aacute;s de 250 mil personas asistieron al recital de regreso de BTS

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    Ante el fenómeno, los analistas proyectan que la gira mundial The Arirang Tour (que inicia en abril y durará 11 meses con 82 fechas, hasta el momento, y que pasará Argentina) generará ingresos superiores a los 2,900 millones de dólares. Esta estimación demuestra que BTS ha dejado de ser "solo una banda" para consolidarse como un activo macroeconómico.

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