Conexión ArteBa: "En materia de arte, San Juan es un contexto que se piensa en colectivo", dijo Yina Jiménez Suriel

Tras su paso por Mendoza, Conexión ArteBA llega a San Juan con su planteo 2026: “Conversando con lo vivo - imaginarios para el (re) encuentro entre especies” , que el sábado 26 abrirá su Foro Internacional en el Museo Franklin Rawson . En este marco, DIARIO DE CUYO entrevistó a una de sus curadoras, Yina Jiménez Suriel .

La reconocida investigadora dominicana, quien también lidera proyectos globales como la bienal Sequences XIII en Islandia y el programa TBA21-Academy, articula el foro de pensamiento crítico junto a Belén Coluccio. Con una sólida formación en estudios visuales y una vasta trayectoria como editora en plataformas internacionales, Jiménez Suriel habló de la importancia de pensar el arte en relación con la naturaleza –faro que ilumina este tránsito del programa- y elogió el ecosistema cultural que encontró en San Juan.

- Arte y Naturaleza es el faro de Conexión Arte Ba, desde su debut el año pasado en San Juan y Mendoza ¿Cuál es la importancia de pensar el arte desde ese lugar?

Las curadoras, durante el paso de Conexión ArteBA por Mendoza, antes de arribar a San Juan

- La importancia radica en que, sin duda, estamos dándonos cuenta finalmente de que vivimos en un planeta que es considerablemente distinto a lo que el pensamiento moderno nos había planteado. Frente a eso surge un problema perceptivo, sensible y de estética. Implica preguntarnos cómo nos relacionamos en términos sensoriales y perceptivos con este mundo distinto, en el que descubrimos que el cuento binario y humanizador del planeta no era tan cierto.

- ¿Eso algo que el artista se plantea antes de empezar una obra o es un análisis que se hace a posteriori, como una lectura de la producción?

- Es algo que los artistas se están planteando desde antes de realizar la obra, sin duda alguna. Son personas que tienen una capacidad de sintonizarse más allá de los parámetros y categorías tradicionales. El arte tiene que dar cuenta de eso, porque es justamente la emergencia de los territorios; es todo lo sensible que sale desde el lugar en el que existimos.

- ¿Es siempre tan consciente esa “misión” en un artista?

- Yo pensaría que sí. Realmente lo que mueve a un artista a materializar sus obras es invitarnos a sentir de una manera distinta. Frente a la conciencia de que estamos en un planeta diferente, hay una generosidad en las prácticas artísticas: el rol del artista es servir de puente para que las audiencias también se aproximen a esas otras maneras de percibir el mundo.

- ¿Se puede hacer un corte, decir desde cuándo el arte empieza a reflejar esto?

- Pensándolo en términos historiográficos, dentro de la historia del arte contemporáneo, hay un corte que puede empezar a aparecer en la década del ‘80. Pero yo diría que, desde que irrumpe el arte contemporáneo, ya existe esa necesidad de explorar el sistema de producción estética desde otras coordenadas, marcando un corte con la modernidad.

- ¿El público es partícipe de este proceso o simplemente un receptor de estas inquietudes a través de las obras?

- Es completamente partícipe. De hecho, en algún momento aparece la necesidad de crear la categoría de "arte participativo", porque son prácticas que desbordan el quehacer artístico tradicional. No se reducen al artista solo en su taller, sino que se trata de un "hacer" con otras formas de vida y con otros humanos. La obra se contempla como un dispositivo que nos permite ensayar otras sensibilidades; es una invitación constante a habitar esas obras y entrar en relación con ellas.

Una mirada al arte de San Juan

- Has recorrido San Juan, antes del foro. ¿Qué primera impresión tuviste desde tu bagaje profesional?

- Mi primera impresión de la provincia es la de un contexto que tiene mucho interés en poner la energía en lo cultural, entendiéndolo como una manera de pensarse a sí mismo, a la ciudad y a la provincia. Además, hay un grupo de artistas que se autogestionan —me reuní con ellos en Casa Leo y visité el Espacio Búnker— porque existe un compromiso visceral con entender que es desde las artes donde les interesa hacer vida. Eso siempre es una muy buena señal.

- ¿Y desde lo institucional?

- Desde el ámbito institucional es admirable. Es buenísimo tener un Museo de Bellas Artes que dé cuenta de su provincia, de lo que sucede a escala país y a nivel regional, Latinoamérica y el Caribe. Eso se refleja en la colección, a la cual pude acceder de forma digital fácilmente. El Museo se está pensando no solo como un aglutinador, sino como un gestor y difusor de la práctica artística local en diálogo con la región. Una cosa que me pareció muy buena fue que en nuestra reunión en Casa Leo estaban todos: los espacios independientes, la institución con el Museo y la Academia. Veo que en materia de arte, San Juan es un contexto que se piensa en colectivo, entendiendo que el Museo tiene posibilidades distintas al mundo independiente, pero que debe existir una conversación constante sin dejar de lado a la Academia.

- ¿Son las "patas" fundamentales para forjar la identidad artística de un lugar?

- Exactamente, porque una se va permeando a la otra y no se producen esos desfases donde parece que, al salir de la academia, hay que desaprender todo porque lo que se exhibe en el museo o lo que pasa en el mundo independiente va por otro lado. En San Juan hay una comunicación que pasa por la escala humana; son personas con un compromiso real desde la gestión, la curaduría y la creación, y por eso se buscan unos a otros. Se retroalimentan. Ese es un gran síntoma.

El foro en el Museo Franklin Rawson

Conexión ArteBA incluye un foro de pensamiento e intercambio, un mapa cultural para la vinculación con actores clave del ecosistema regional y una agenda de actividades especiales destinada a agentes culturales.

franklin museo

En San Juan, el Foro se realizará el sábado 25 de abril, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. De acceso libre y gratuito, puede seguirse de manera presencial, o vía streaming desde la web de ArteBa. La programación es la siguiente:

09:45 – 11:00 h. Lo infinitamente mutable: prácticas de atención y narrativas de lo inaprensible

Maia Gattás Vargas, artista e investigadora, Argentina.

Andrés Piña, artista, Argentina.

11:30 – 13:30 h. Lo común latente: ética del cuidado, sobrevivencia y cultura material de la extinción

José Luis Grosso, filósofo y doctor en Antropología, director del Centro Internacional de Investigación PIRKA, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

Camila Marambio, codirectora de Cultura Ecológica y curadora de Nuevas Perspectivas en Para la Naturaleza, Chile.

Irina Podgorny, historiadora de las ciencias y doctora en Ciencias Naturales, Conicet-Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

15:00 – 16:00 h. Pornopoiesis: género, erotismo y (bio)diversidad en los tiempos del metaverso

Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad Ean, Colombia.

16:20 – 16:50 h. Con el sol del desierto, conversar con lo vivo. Impresiones y resonancias de los foros Conexión ArteBA 2025 y 2026