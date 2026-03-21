Convocatoria a artistas de San Juan y Mendoza: ¡No te pierdas esta oportunidad de difundir tu obra!

En febrero pasado, DIARIO DE CUYO lanzó una convocatoria destinada a artistas visuales y escritores sanjuaninos, invitándolos a enviar sus creaciones a este medio, para darles difusión. La respuesta fue tal, en cantidad y calidad, y tan buena también la recepción por parte de ustedes, los lectores, que decidió redoblar la apuesta.

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Finalizada la edición verano, hoy lanza una nueva invitación a escritores, artistas plásticos y fotógrafos, pero con una novedad muy importante: Ahora, DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES se unen en esta iniciativa, para darle a la convocatoria una proyección regional. Esto significa que artistas de San Juan y de Mendoza, podrán enviar sus obras a ambos medios, los que publicarán algunas de ellas en sus ediciones papel, en sus webs y en sus redes sociales, en espacios destacados, como hasta el momento.

Se trata de una articulación sin precedentes en Cuyo , que profundiza el compromiso de ambos medios con la cultura y con los hacedores culturales de ambas provincias, alentándolos, impulsándolos y proyectándolos no solo en sus provincias, sino en la escena regional, nacional y también fuera del país.

Superadas las expectativas de DIARIO DE CUYO durante la primera edición, es el deseo que este codo a codo con LOS ANDES potencie la difusión de artistas sanjuaninos y mendocinos, quienes, con su talento y creatividad en las diversas disciplinas, enriquecen día a día el entramado cultural .

Acá te contamos cómo ser parte de esta nueva convocatoria, en detalle . Es importante conocer las Bases y Condiciones, que podrás leer a continuación y también acceder a ellas a través del link en la versión web y del código QR en la edición papel. La invitación está cursada, te esperamos.

para web

LA CONVOCATORIA

DIARIO DE CUYO Y DIARIO LOS ANDES convocan a escritores, artistas plásticos y fotógrafos de San Juan y de Mendoza para enviar sus obras con el fin de difundir la creación artística a través de las ediciones impresa y digital de nuestros medios.

Los artistas que deseen ver difundidas sus obras deberán enviar sus trabajos bajo las normas establecidas por las bases que se expresan a continuación. En caso de no seguir rigurosamente estas indicaciones, las obras serán descartadas.

Esta convocatoria es regional e incluye a autores de San Juan y Mendoza, del mismo modo que su difusión podrá darse indistintamente (incluso paralelamente) en ambos medios de comunicación.

Las bases para la nueva convocatoria son las que siguen a continuación. También están disponibles clickeando en este link o bien escaneando el código QR.

BASES Y CONDICIONES

1- Sobre el envío de obras

* Las obras deben ser enviadas por correo electrónico con copia a las siguientes direcciones: [email protected] y [email protected]

* El correo debe llevar el asunto “Convocatoria Diario de Cuyo-Los Andes” seguido por un guion y luego el género de obra que se envía. Por ejemplo: Convocatoria Diario de Cuyo-Los Andes – cuento.

* La obra debe enviarse como archivo adjunto exclusivamente en formato Word o en formato JPG, según corresponda (ver sección SOBRE EL FORMATO DE LOS ARCHIVOS).

* Se debe incluir una biografía no mayor a 150 palabras del autor de los trabajos. En este texto se debe incluir obligatoriamente: nombre real del autor, nombre artístico si lo hubiera y fecha y lugar de nacimiento. Esta biografía NO debe ser adjunta en ningún archivo, sino escrita en el cuerpo del correo.

* Se debe incluir una reseña de hasta 30 palabras sobre la obra enviada para difusión.

* Se debe adjuntar una foto en buena calidad (formato JPG, peso de archivo de entre 100k y 300k) del autor. La foto NO debe ir insertada en ningún archivo de Word u otro, sino, como se dijo, adjunta. Debe mostrar con claridad el rostro del autor.

* En formato JPG (como una foto de una hoja impresa) o en Word (reproduciendo el texto más la firma) se debe incluir necesariamente una declaración con copia digitalizada de la firma con el siguiente texto:

Por la presente declaro que la obra presentada es inédita y de mi exclusiva autoría. En relación con el proceso de creación, manifiesto bajo juramento que la misma ha sido elaborada bajo la siguiente modalidad (marque lo que corresponda):

- Sin asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa: __

- Con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Gemini, Grok o similares), representando dicha intervención menos del 30% del total del trabajo final: __

Autorizo su publicación en el marco de la convocatoria realizada por DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES, en las fechas, páginas, estilos y plataformas que decida la Redacción de estos medios de comunicación. A tal fin, desisto expresamente del derecho a percibir remuneración alguna por cualquier concepto derivado de las publicaciones que Diario de Cuyo y Diario Los Andes realicen, requiriendo exclusivamente que, al momento de su publicación, se realice la correcta mención de mi nombre y apellido como autor de la obra.

* Importante: Todos los materiales (obra, reseña de la obra, biografía del autor, foto del autor y declaración) deben enviarse en un solo correo electrónico.

2- Sobre el formato de los archivos

* Los textos deben ser enviados en formato Word, con edición abierta, en fuente Times New Roman cuerpo 12, con interlineado simple, sin agregados de colores, resaltados, imágenes ni nada más que los títulos de los textos y el nombre del autor.

* Las imágenes enviadas pueden ser ilustraciones, fotografías de obras pictóricas o fotos artísticas, siempre con excelente calidad de definición y un peso de archivo no mayor a 2Mb. El formato debe ser apto para su inclusión en la página estándar de Diario de Cuyo y Los Andes y, aunque puede ser a todo color, debe poder adaptarse a impresión monocroma (blanco y negro).

* Las historietas o conjunto de viñetas deben tener excelente calidad de definición, estar en formato JPG y con un peso de archivo no mayor a 2Mb.

3- Sobre el tamaño y extensión de las obras enviadas

* Los textos (cuentos, relatos, microrrelatos, ensayos, poemas etc) deben tener una extensión máxima de 1000 (mil) palabras.

* Las obras ilustrativas, pictóricas o de fotografía artística deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de Diario de Cuyo y Los Andes (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro), en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran.

* Las historietas y cómics deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de Diario de Cuyo y Los Andes con legibilidad de las viñetas prevista en esa adaptación de formato (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro) en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran. Deben tener una continuidad narrativa cerrada (que su lectura empiece y concluya en su lectura individual y no dependa de capítulos posteriores).

4- Sobre la recepción y posterior publicación de materiales

* La recepción de material quedará abierta desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta que Diario de Cuyo y diario Los Andes anuncien el fin de la misma. Si la cantidad de materiales recibidos superaran la programación de la serie, se dará por cerrada la convocatoria apenas se cubra el cupo.

* Las obras recibidas se publicarán sin aviso previo al autor.

* Importante: la calidad artística de los materiales enviados será evaluada por el equipo de redacción de Diario de Cuyo y Los Andes y por personalidades convocadas por los mismos para tal fin. Los materiales deben pasar por la aprobación de este grupo de profesionales y, por ende, el solo envío de materiales no equivale a su aprobación y posterior publicación.

* Los materiales publicados y sus autores recibirán difusión no sólo por las páginas web de Diario de Cuyo y Los Andes y sus ediciones impresas, sino también por las redes sociales de los mismos y otros canales.