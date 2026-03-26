¿Darío Barassi conoce a Omega? Un participante con raíces en San Juan expuso al conductor: "Un beso para los Omega"

El programa "Ahora Caigo" que conduce el sanjuanino Darío Barassi tiene sus momentos de humor en ElTrece. Y como ya es habitual en casi en todos los programas el conductor hace algún tipo de referencia a San Juan. En esta ocasión un participante con raíces sanjuaninas lo dejó en offside y generó un interrogante, ¿Barassi conoce a Omega?
Fue Nicolás Nápoli, un joven porteño de 26 años, quien puso contra las cuerdas al conductor sanjuanino y generó un momento de humor como es habitual en cada programa. El participante se presentó: "Soy Nicolás, tengo 26 años, vivo en el barrio de Flores, trabajo en Seguridad e Higiene y soy hincha de Huracán", expresó. Después siguió: "Me gusta el cuarteto y la cumbia y estoy de novio hace 11 meses. Tengo mi casa en San Juan, está viviendo mi papá y mi abuelo allá asi que desde la Secundaria que voy a vacacionar a San Juan", manifestó.
El participante bromeó con Barassi haciendo referencia a la presencia del conductor en la provincia en verano realizando una campaña publicitaria: "Vos estás en todos lados, comiendo semitas, tomando vinos, estás a full" y Barassi contestó: "Era para agitar el turismo, está muy bueno asi que invito a todo el mundo", comentó.
Al momento de contestar la pregunta, Nico le pidió un tema de Omega y sorprendió a Barassi. "Ponete un temita de Omega para descomprimir. Omega es de San Juan", le pidió el participante. "Bueno sí la banda Omega es de San Juan chicos", dijo Barassi en tono soprendido y agregó: "Estoy quedando como que no conozco mis raíces", bromeó.
De fondo sonó "San Juan por mi sangre". "Que ganas de ir a San Juan. Les mandamos un beso a los Omega que han reversionado ese hitazo", expresó Darío Barassi. ¿Se vendrá un encuentro entre Darío Barassi y Omega en San Juan?