    • 7 de octubre de 2026 - 07:41

    Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ya tienen fecha para su casamiento

    La pareja dará el sí el 20 de marzo de 2027 en el Golf Club de Pacheco. La celebración tendrá entre 250 y 300 invitados.

    Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

    Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dieron un nuevo paso en su relación y ya definieron cuándo y dónde se casarán. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en LAM, la pareja pasará por el altar el 20 de marzo de 2027 y prepara una celebración para cientos de familiares y amigos.

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    La fiesta se realizará en el Golf Club de Pacheco, en la zona donde vive la madre de Figueiras. De acuerdo con la información difundida en el programa de América, la lista contempla entre 250 y 300 invitados, por lo que se tratará de una celebración de gran magnitud.

    La noticia llega poco más de un año después de que la relación entre el exfutbolista y la modelo se hiciera pública. El romance comenzó a tomar notoriedad en 2025, luego de la separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, con quien tiene dos hijas.

    El vínculo atravesó algunos momentos de exposición mediática y también una breve separación. En diciembre de 2025, ambos confirmaron que habían decidido distanciarse, aunque semanas después retomaron la relación y volvieron a mostrarse juntos.

    Tiempo después llegó la propuesta de casamiento, que se produjo en medio de una cena en el Palacio Duhau. En aquel momento, Figueiras había desmentido versiones sobre una supuesta crisis con Cvitanich y dejó en claro que atravesaban un buen momento.

    La boda será en marzo de 2027

    Ahora, la pareja ya tiene definido el día para comenzar una nueva etapa. El 20 de marzo de 2027, Cvitanich y Figueiras celebrarán su casamiento en Pacheco, acompañados por un grupo de entre 250 y 300 personas.

    La confirmación de la boda se conoció mientras ambos continúan con su vida familiar y sus apariciones públicas. En las últimas horas, además, fueron vistos juntos en el Monumental, donde participaron de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

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