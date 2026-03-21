De mal en peor: al final Cinthia Fernández quedó afuera del programa de Moria Casán

El mundo del espectáculo se vio sacudido tras la confirmación del despido de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria ( El Trece ). La noticia, que estalló en el piso de LAM , marca el final de una etapa cargada de tensiones , cruces mediáticos y un clima laboral que la propia panelista describió como "insostenible".

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El detonante formal de la desvinculación habría sido una entrevista que Fernández concedió a Ángel de Brito sin la autorización previa de la productora. Sin embargo, el trasfondo revela un desgaste profundo, acentuado por el feroz cruce que la panelista mantuvo el pasado martes con María Fernanda Callejón . En aquella oportunidad, la discusión escaló a tal punto que la producción debió interrumpir la transmisión con un corte de emergencia.

El fuerte cruce con Fernanda Callejón había dejado a Cinthia Fernández en la cuerda floja

Tras conocerse la decisión, la bailarina rompió el silencio a través de una serie de mensajes donde intentó justificar su falta de aviso a la producción, atribuyéndola al caos de su rutina diaria.

“Sí, la verdad no me di cuenta de avisar. Te juro que salí apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando a los chicos, cocinando, salí sin maquillaje”, explicó Fernández.

A pesar de su pedido de disculpas, la postura de la mediática frente a la determinación del canal fue contundente:

“Jamás fue la intención desobedecer, te juro, me olvidé, tengo tanto quilombo. Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer”, lamentó.

¿Qué dijeron en El Trece?

Desde el entorno de Moria Casán y la gerencia del canal, argumentaron que la salida no respondió únicamente a un hecho aislado, sino a una acumulación de conflictos.

"Su participación venía muy desgastada y problemática. Dejamos pasar muchas situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria", señalaron fuentes de la producción.

Mientras se define quién ocupará su lugar en el panel, el futuro de Cinthia Fernández en la televisión permanece abierto. Por su perfil frontal y su capacidad para generar debate, especialistas del rubro aseguran que no tardará en recibir nuevas propuestas laborales.