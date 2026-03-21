    • 21 de marzo de 2026 - 21:33

    De mal en peor: al final Cinthia Fernández quedó afuera del programa de Moria Casán

    "Me parece una medida desproporcionada", dijo la mediática, que tuvo un fuerte cruce con Fernanda Callejón y dio una nota sin permiso en LAM.

    Cinthia Fernández habría sumado méritos que determinaron su desvinculación

    Cinthia Fernández habría sumado méritos que determinaron su desvinculación

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del espectáculo se vio sacudido tras la confirmación del despido de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria (El Trece). La noticia, que estalló en el piso de LAM, marca el final de una etapa cargada de tensiones, cruces mediáticos y un clima laboral que la propia panelista describió como "insostenible".

    Leé además

    El FestiBach de Otoño trae a San Juan a la artista de prestigio internacional Sibylla Rubens

    FestiBach convierte a San Juan en epicentro de formación barroca internacional
    Convocatoria extendida por partida doble: Ya podés mandar tus obras a los dos correos electrónicos que figuran en la nota. 

    Convocatoria a artistas de San Juan y Mendoza: ¡No te pierdas esta oportunidad de difundir tu obra!

    El detonante formal de la desvinculación habría sido una entrevista que Fernández concedió a Ángel de Brito sin la autorización previa de la productora. Sin embargo, el trasfondo revela un desgaste profundo, acentuado por el feroz cruce que la panelista mantuvo el pasado martes con María Fernanda Callejón. En aquella oportunidad, la discusión escaló a tal punto que la producción debió interrumpir la transmisión con un corte de emergencia.

    image
    El fuerte cruce con Fernanda Callejón había dejado a Cinthia Fernández en la cuerda floja

    El fuerte cruce con Fernanda Callejón había dejado a Cinthia Fernández en la cuerda floja

    El descargo de Cinthia

    Tras conocerse la decisión, la bailarina rompió el silencio a través de una serie de mensajes donde intentó justificar su falta de aviso a la producción, atribuyéndola al caos de su rutina diaria.

    “Sí, la verdad no me di cuenta de avisar. Te juro que salí apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando a los chicos, cocinando, salí sin maquillaje”, explicó Fernández.

    A pesar de su pedido de disculpas, la postura de la mediática frente a la determinación del canal fue contundente:

    “Jamás fue la intención desobedecer, te juro, me olvidé, tengo tanto quilombo. Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer”, lamentó.

    ¿Qué dijeron en El Trece?

    Desde el entorno de Moria Casán y la gerencia del canal, argumentaron que la salida no respondió únicamente a un hecho aislado, sino a una acumulación de conflictos.

    "Su participación venía muy desgastada y problemática. Dejamos pasar muchas situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria", señalaron fuentes de la producción.

    Mientras se define quién ocupará su lugar en el panel, el futuro de Cinthia Fernández en la televisión permanece abierto. Por su perfil frontal y su capacidad para generar debate, especialistas del rubro aseguran que no tardará en recibir nuevas propuestas laborales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La historia oficial, una película entre dos fechas muy significativas para los argentinos

    "La historia oficial" regresa a las pantallas, a 40 años del Oscar y a 50 del golpe militar

    Una fiesta de arte e inclusión se vivió en el Teatro del Bicentenario hoy sábado, Día Mundial del síndrome de Down

    Música que abraza: el espacio ECOS llegó al Teatro del Bicentenario

    Antonio Ríos, el Maestro, habló de su adicción y dijo que Tener sexo todos los días te rejuvenece.   

    Antonio Ríos habló de su adicción referida a la sexualidad: "Tener sexo todos los días te rejuvenece"

    La muerte de Daniel Buira generó mensajes de despedida de sus ex compañeros de Los Piojos, como Andrés Ciro.

    El emotivo adiós de Andrés Ciro Martínez por la muerte de Daniel Buira