El casamiento de Dalma Maradona: una pesadilla para Claudia Villafañe

Organizar una boda implica múltiples desafíos para una "wedding planner", pero el reto alcanza otro nivel cuando la novia es la propia hija. Claudia Villafañe rememoró los entretelones del casamiento de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli y reveló la i nsólita tensión que vivió durante los preparativos.

Durante una emisión de un programa televisivo de cocina, la empresaria y organizadora de eventos repasó los detalles inéditos del banquete ante los conductores del ciclo, Jimena Monteverde y Coco Carreño . En ese espacio, la expareja de Diego Maradona no dudó en dar su veredicto sobre la exigencia de la novia.

Al recordar el proceso organizativo, Claudia contó a los conductores del programa: “ Mi peor clienta fue mi hija, Dalma. Fue tremenda ”. La organizadora de eventos confesó que los preparativos estuvieron cargados de momentos de tensión y admitió que debió respaldarse en su principal asistente para no desbordarse emocionalmente.

“Flor, mi mano derecha, izquierda y todo, es la mejor amiga de Dalma. ¡Imagínense cómo estaba! Yo lloraba. Me la pasaba llorando ”, dijo Villafañe en el ciclo televisivo. Frente a ese panorama, su colaboradora actuaba como mediadora y le recomendaba mantener la calma sin discutir. Según recordó la empresaria, su asistente le decía: “No le lleves el apunte, dejámela a mí, vos decile a todo que sí”.

El obstáculo más complejo durante la planificación estuvo vinculado a un elemento del cotillón : unos lentes de colores que mutaban con la luz y representaban la última tendencia de la época.

Todo salió bárbaro, pero... Claudia Villafañe contó que llegó a padecer los preparativos de la boda de Dalma

En el programa, Claudia Villafañe contó sobre las gestiones fallidas para hallarlos: “En su momento eran el boom y yo no los conseguía en ningún lado. Me recorrí todo y nadie los tenía”.

Ante la falta de stock en los comercios, la postura firme de la novia aumentaba la presión sobre la organizadora. En ese sentido, Claudia relató que su hija le reclamó a solas: “Esta es la única cosa que te pedí”. Sin embargo, la organizadora ejecutó una hábil estrategia: finalmente pudo comprarlos y le ocultó la verdad a la novia para asombrarla en plena celebración

“Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y dejamos uno en el cubierto de cada invitado”, contó Villafañe ante Monteverde y Carreño. Cuando la pareja descendió del escenario tras su presentación, descubrió que toda la concurrencia lució los codiciados accesorios. “Se quiso morir, pero me la hizo padecer”, concluyó entre risas la empresaria al rememorar la anécdota

A pesar de los momentos de estrés y las discusiones propias de un evento de tal magnitud, la fiesta concluyó como un acontecimiento inolvidable para todos los presentes.