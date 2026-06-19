    • 19 de junio de 2026 - 12:10

    El descargo de Nico Occhiato tras el escándalo con Flor Peña: "Hablamos con quien teníamos que hablar"

    El conductor y empresario rompió el silencio luego de la polémica por la difusión de una fake news en un programa de streaming y aseguró que ya se habló internamente con los responsables.

    Nico Occhiato.

    Nico Occhiato.

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    El conductor y dueño de Luzu TV explicó que el tema ya fue abordado puertas adentro y dejó en claro que la situación no pasó inadvertida dentro del equipo. “Hablamos con quien teníamos que hablar”, fue la frase que trascendió como parte de su descargo, en referencia a las conversaciones internas tras el episodio.

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    El caso se desató cuando, al aire, se difundió una versión no confirmada sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, lo que rápidamente generó desmentidas oficiales por parte de la familia del futbolista y un fuerte revuelo en redes sociales.

    Tras la polémica, Occhiato también había expresado su malestar en redes sociales y remarcado la importancia de la responsabilidad informativa en contenidos en vivo, especialmente cuando se trata de temas sensibles y de alto impacto público.

    El episodio derivó en críticas, pedidos de explicaciones y una revisión interna dentro de la plataforma, que buscó ordenar lo ocurrido y encuadrar responsabilidades.

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