El descargo de Nico Occhiato tras el escándalo con Flor Peña: "Hablamos con quien teníamos que hablar"

El conductor y empresario rompió el silencio luego de la polémica por la difusión de una fake news en un programa de streaming y aseguró que ya se habló internamente con los responsables.

Nicolás Occhiato se refirió públicamente al escándalo que involucró a Florencia Peña, luego de la fuerte repercusión que generó la difusión de una información falsa sobre la salud de Jorge Messi en un programa de streaming.

El conductor y dueño de Luzu TV explicó que el tema ya fue abordado puertas adentro y dejó en claro que la situación no pasó inadvertida dentro del equipo. “Hablamos con quien teníamos que hablar”, fue la frase que trascendió como parte de su descargo, en referencia a las conversaciones internas tras el episodio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2067964186777309355&partner=&hide_thread=false Nico Occhiato habló sobre lo sucedido ayer en LUZU en la apertura de #NadieDiceNada pic.twitter.com/eStOf7pbm5 — Fefe (@fedeebongiorno) June 19, 2026

El caso se desató cuando, al aire, se difundió una versión no confirmada sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, lo que rápidamente generó desmentidas oficiales por parte de la familia del futbolista y un fuerte revuelo en redes sociales.

Tras la polémica, Occhiato también había expresado su malestar en redes sociales y remarcado la importancia de la responsabilidad informativa en contenidos en vivo, especialmente cuando se trata de temas sensibles y de alto impacto público.