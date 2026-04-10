El legado de Mariano Mores revive en una renovada puesta de "Amor a Mores"

El tango en San Juan vuelve a vestirse de gala. Tras el éxito de sus presentaciones anteriores, el espectáculo "Amor a Mores" regresará al escenario con una versión renovada , para rendir tributo a uno de los máximos exponentes de la música ciudadana: el recordado Mariano Mores , que subirá a escena el 11 de abril, en el Teatro Sarmiento.

Bajo la dirección, arreglos y producción del reconocido bandoneonista Juan José Olguín , esta puesta busca capturar la esencia de un estilo que revolucionó el género al fusionar las raíces arrabaleras con la sofisticación de la música de cámara.

"Amor a Mores es un homenaje a una parte del legado enorme de este compositor y pianista. Mores fue una figura importantísima, no solo por sus composiciones, sino por ese estilo que desarrolló a través del piano, con una escritura muy cercana a lo que sería el piano de concierto ", explicó a DIARIO DE CUYO Olguín.

Para el director, este proyecto no es solo un desafío profesional, sino un reencuentro con su propia historia. Olguín recordó con precisión sus inicios, cuando a los 14 años se integró a la orquesta municipal en la provincia de Buenos Aires. "En 1965, uno de los espectáculos que preparamos era precisamente la música de Mariano Mores en formato sinfónico. Fue emocionante conocer su obra desde adentro, tocando en esa orquesta", rememoró.

Esa huella emocional es la que hoy guía la selección del repertorio. " Fue fácil para mí armar el espectáculo porque esos tangos estaban en mi memoria y estaban en mi emoción ", confesó el músico, quien subrayó que su criterio artístico se basa en la autenticidad.

"Más que por especulaciones, me muevo para brindar al público lo que a mí más me gusta o más me emociona. O sea, no soy un artista que concede, que dice ‘bueno, a ver, ¿qué quisiera escuchar el público?’. Creo que la manera de poder transmitir emociones al público es cuando el artista también se emociona haciendo lo que hace. Es la única garantía, si es que la hay en un hecho artístico, de que el espectador será receptivo", expresó convencido sobre este “modus operandi” que ha sido faro a lo largo de su prolífica vida artística. “Siempre ha sido así, cuando elegí mis repertorios en la guitarra clásica, cuando trabajé con otros grupos de cámara o con la orquesta de guitarras y también con el bandoneón. Digamos que eso es lo que me guía", acotó.

Elenco y novedades en el programa

La propuesta instrumental se centra en el diálogo entre el piano y el bandoneón, otorgando una centralidad fundamental al teclado para replicar ese brillo "moresiano". La pianista Mariana Montañez, quien recientemente obtuvo su título de profesora en la Universidad Nacional de San Juan, será la encargada de ejecutar las complejas partituras.

olguin Mariana Montañez y Juan José Olguín, músicos

El programa incluye clásicos ineludibles como las milongas instrumentales "Taquito Militar" y "El Firulete", además de tangos cantados, con la profundidad de las letras que resonarán en las voces de Ricardo Bazzetti y Gabriela Zunino, quienes interpretarán piezas como "Uno", "Frente al Mar" y "Gricel".

caantantes Gabriela Zunino y Ricardo Bazzetti, cantantes

Y una de las “yapas” de esta edición es la inclusión de una versión de "El día que me quieras", de Carlos Gardel. “Hemos realizado un arreglo basado en una partitura de un arreglador llamado Alfredo Rossi, que precisamente fue mi primer maestro de música y de bandoneón. Él hizo un arreglo para piano en estilo concierto y nosotros hemos hecho una adaptación para piano y bandoneón", explicó Olguín.

Tango danza: “Un aporte extraordinario”

El aspecto visual cobra una relevancia total con la participación de la pareja de baile integrada por Eliana Villarruel y Luciano Castro. Los bailarines, quienes vienen de consagrarse ganadores en la categoría Tango Escenario en el certamen de Baradero y fueron semifinalistas en el Mundial de Tango, aportan la dinámica necesaria para las milongas más rítmicas.

baila Luciano Castro y Eliana Villarruel, bailarines

Según el director, la danza es otro factor clave para la vigencia del género en la provincia: "Veo que hay público joven que se está acercando al tango. En ese sentido, los bailarines hacen un aporte extraordinario, porque siempre hacen una labor docente con sus talleres y presentaciones. A través de lo visual, las nuevas generaciones descubren el lenguaje musical del tango, se acercan y eso es muy valioso", opinó el experimentado músico y director, para quien el tango goza de buena salud en la provincia.

El cierre del show promete ser de alto impacto, con todos los integrantes en escena interpretando un tango a dos voces que sintetiza la interacción entre música, poesía y movimiento.

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Amor a Mores (Tangos y milongas de Mariano Mores)