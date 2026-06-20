    • 20 de junio de 2026 - 21:29

    El Trece mueve fichas: Nahuel Pennisi se sumaría a "Es mi sueño" de cara a la gran final

    Guido Kaczka apuesta por renovar el jurado del reality en su etapa más decisiva y dar pelea en el encendido.

    Ajustes en El Trece. Según medios nacionales, Es mi sueño se prepara para una final en teatro y una nueva temporada.&nbsp;

    Ajustes en El Trece. Según medios nacionales, Es mi sueño se prepara para una final en teatro y una nueva temporada. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Trece busca revolucionar su pantalla en plena competencia por el rating televisivo. De la mano de Guido Kaczka, el ciclo musical "Es mi sueño" encara su recta decisiva con una incorporación: según trascendió, el reconocido cantante Nahuel Pennisi se sumaría al jurado para evaluar a los ocho finalistas del certamen.

    Leé además

    Whipala estrenará su nueva producción en la Sala Auditórium del TB

    Whipala desnuda sus "Raíces" musicales sobre las tablas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    difunden videos de jesica cirio junto a fajos de dolares y los incorporan a la causa contra insaurralde

    Difunden videos de Jésica Cirio junto a fajos de dólares y los incorporan a la causa contra Insaurralde

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada del galardonado artista de Florencio Varela, dueño de tres premios Gardel y nominaciones al Latin Grammy, promete aportar una mirada técnica y sumamente sensible en la cuarta etapa del programa. En un escenario complejo, donde la competencia directa exige innovación constante, la producción apuesta fuertemente a su autoridad musical para elevar la vara de las devoluciones.

    Reality rumbo al Teatro Ópera

    La definición del reality ya tiene coordenadas confirmadas. Los ocho participantes que superaron las exigentes audiciones iniciales disputarán la gran corona el próximo lunes 10 de agosto, en una emisión completamente en vivo desde el Teatro Ópera. Para esa velada única, se espera un despliegue técnico imponente y una mesa examinadora multitudinaria que incluiría a estrellas fijas e invitadas.

    Mientras los rumores de pasillo sugieren fuertes movidas promocionales para calentar los motores del tramo final, el éxito del formato parece proyectarse a largo plazo. De hecho, los propios protagonistas del envío ya han deslizado que se planifica activamente una segunda temporada con sustanciales modificaciones, consolidando al programa como uno de los grandes aciertos televisivos del año para el canal del solcito multicolor.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan incluye a La verdadera historia de Ricardo III, protagonizada por Joaquín Furriel. 

    Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La artista visual Ana Trella, quien expondrá en CABA por primera vez de manera individual.

    Ana Trella en Capital Federal: la artista visual sanjuanina debuta con su primera muestra individual

    Las pertenencias de Diane Keaton cosecharon millones de dólares.

    Diane Keaton sigue generando admiración (y dinero)

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La nueva película de Sean Penn retratará a policías defendiendo el Capitolio estadounidense frente a manifestantes.

    Sean Penn lleva a Hollywood la última gran crisis institucional de Estados Unidos

    Por Redacción Diario de Cuyo