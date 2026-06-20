El Trece mueve fichas: Nahuel Pennisi se sumaría a "Es mi sueño" de cara a la gran final

Guido Kaczka apuesta por renovar el jurado del reality en su etapa más decisiva y dar pelea en el encendido.

Ajustes en El Trece. Según medios nacionales, Es mi sueño se prepara para una final en teatro y una nueva temporada.

El Trece busca revolucionar su pantalla en plena competencia por el rating televisivo. De la mano de Guido Kaczka, el ciclo musical "Es mi sueño" encara su recta decisiva con una incorporación: según trascendió, el reconocido cantante Nahuel Pennisi se sumaría al jurado para evaluar a los ocho finalistas del certamen.

La llegada del galardonado artista de Florencio Varela, dueño de tres premios Gardel y nominaciones al Latin Grammy, promete aportar una mirada técnica y sumamente sensible en la cuarta etapa del programa. En un escenario complejo, donde la competencia directa exige innovación constante, la producción apuesta fuertemente a su autoridad musical para elevar la vara de las devoluciones.

Reality rumbo al Teatro Ópera La definición del reality ya tiene coordenadas confirmadas. Los ocho participantes que superaron las exigentes audiciones iniciales disputarán la gran corona el próximo lunes 10 de agosto, en una emisión completamente en vivo desde el Teatro Ópera. Para esa velada única, se espera un despliegue técnico imponente y una mesa examinadora multitudinaria que incluiría a estrellas fijas e invitadas.