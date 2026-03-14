    • 14 de marzo de 2026 - 10:34

    En San Juan, Macondo tomó el escenario del Teatro del Bicentenario en la apertura de su décima temporada

    En Reflejos de Macondo, la pianista María José de Bustos y el fotógrafo Óscar Perfer propusieron una experiencia íntima que combinó música, fotografía y literatura en el inicio de la programación del teatro sanjuanino.

    Con Reflejos de Macondo, el Teatro del Bicentenario abrió su Temporada 2026.&nbsp;

    Con Reflejos de Macondo, el Teatro del Bicentenario abrió su Temporada 2026. 

    Foto:

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pensar en el coronel Aureliano Buendía relacionado con la música de Béla Bartók, en José Arcadio Buendía con la de Frédéric Chopin o en Melquíades con la de Claude Debussy genera impacto. Pero todos estuvieron ahí, en escena: también Arcadio Buendía, José Arcadio Segundo, Remedios Moscote, Santa Sofía de la Piedad y Pietro Crespi.

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    Los personajes más emblemáticos de Cien años de soledad, coparon por completo el Teatro del Bicentenario este viernes. Fue gracias al espectáculo internacional Reflejos de Macondo, que abrió la décima temporada del coliseo sanjuanino.

    Reinterpretar el Macondo de Gabriel García Márquez a través de la música, la fotografía y las palabras es la propuesta que la reconocida pianista española María José de Bustos y el fotógrafo colombiano Óscar Perfer trajeron a la escena local en la apertura de la temporada 2026.

    El teatro sanjuanino comenzó a celebrar su década apostando a mostrar que la experiencia artística de una gran sala también puede ser intimista, cercana y multisensorial.

    El espectáculo Reflejos de Macondo, que cuenta con producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ofreció una experiencia original basada en el universo de Cien años de soledad, reinterpretándolo.

    El talentoso dúo ofrece una propuesta donde dialogan la magnífica interpretación de María José de Bustos con la fuerza de los personajes creados por Óscar Perfer, con una mirada contemporánea y una particular estética, con iluminación pictórica y la creación literaria del autor colombiano.

    La propuesta, que ha sido presentada en otros famosos escenarios latinoamericanos, tiene un formato de instalación–concierto, por lo que permitió cercanía para disfrutar la interpretación y, después, el disfrute y la charla —copa en mano— de una exposición de arte. Por primera vez en el TB, el público pudo presenciar la función sobre el escenario de la Sala Principal. Todo sucedió ahí.

    Poco más de 170 sillas fueron montadas en una estructura sobre el escenario y el gran piano de cola Steinway & Sons en el centro, enmarcado por las obras de Perfer.

    La cercanía con los intérpretes, la disposición de la escena y la gran selección de obras pianísticas se conjugaron de una manera única, ofreciendo una experiencia multisensorial exquisita para el público sanjuanino.

    Así, Reflejos de Macondo dejó inaugurada la décima temporada del Teatro del Bicentenario, que piensa celebrar este año con grandes producciones.

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