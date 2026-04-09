Estrenos de cine en San Juan: 7 nuevos títulos estarán disponibles a partir de hoy

Las salas locales renuevan su oferta este 9 de abril. Los estrenos de cine en San Juan incluyen 7 propuestas para todos los gustos : la ciencia ficción, que llega con "Buena suerte, diviértete, no mueras", mientras que los amantes del suspenso podrán elegir entre "911 Llamada infernal" y "El mono: la maldición regresa".

De cara al Mundial de Fútbol, estrena "La casaca de Dios"

Estrenos de cine en San Juan: Mario Bros, el fuerte de esta semana de películas

El cine nacional y el humor dicen presente con películas como "La casaca de Dios" y el esperado estreno de "Torrente Presidente", respectivamente. Finalmente, el toque sentimental lo dará "El Drama", una historia que promete cautivar a los seguidores del género romántico. ¡A disfrutar del séptimo arte!

Director: Adam Wingard. Actores: Daisy Ridley y Anthony Mackie. En un futuro distópico, un grupo de supervivientes debe superar desafíos tecnológicos extremos. La cinta explora la resistencia humana frente a una inteligencia artificial fuera de control en un entorno asfixiante.

Director: Brad Anderson. Actores: Halle Berry y Abigail Breslin. Una operadora de emergencias recibe una comunicación aterradora que la conecta con fuerzas sobrenaturales. Lo que comienza como un secuestro convencional se transforma en una pesadilla de horror donde cada segundo cuenta para sobrevivir.

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 h. 2D Sub: 23:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: vie, sáb, lun, mar y mié: 21:00 h. 2D Sub: Jue y dom: 21:00 h

EL DRAMA (Drama-Romance/115'/+16)

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Director: Kristoffer Borgli. Actores: Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja enfrenta el desgaste de los años y secretos del pasado que salen a la luz. Esta historia profundiza en las complejidades de las relaciones modernas, los sacrificios personales y la búsqueda de la redención emocional.

Play Cinema. 2D Sub: 21:30 h

Multiplex. 2D Sub: 20:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 - 20:00 h. 2D Sub: 22:20 h

LA CASACA DE DIOS (Drama-Comedia/95'/ATP)

Embed - La Casaca de Dios | Tráiler Oficial | Estreno 9 de abril solo en cines

Con Natalia Oreiro y Jorge Marrale. Comedia con tintes dramáticos que sigue la odisea de unos fanáticos por recuperar una reliquia futbolística histórica. Entre enredos y situaciones absurdas, la película celebra la pasión popular y la identidad cultural argentina.

Multiplex. 2D Cast: 18:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:50 h

EL MONO: LA MALDICIÓN REGRESA (Terror/95'/+13)

Embed - "El mono: la maldición regresa" - Tráiler oficial español latino

Director: Osgood Perkins. Actores: Theo James y Tatiana Maslany. Un antiguo juguete maldito reaparece para sembrar el caos en una familia desprevenida. El terror psicológico y los sustos clásicos se mezclan en esta secuela que explora leyendas urbanas y objetos poseídos.

Multiplex. 2D Cast: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: Jue a mar 22:40 h

TORRENTE PRESIDENTE (Comedia /102'/+16)

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Director: Santiago Segura. Actores: Santiago Segura y Ernesto Sevilla. El polémico y bizarro José Luis Torrente alcanza el poder político de la manera más inesperada. Con su estilo irreverente y humor negro característico, esta entrega satiriza la corrupción y las ambiciones de la esfera pública actual.

Cinemacenter. 2D Cast: 21:00 h

BEEZEL, LA DEVORADORA DE ALMAS (Terror/84'/+16)

Embed - BEEZEL: LA DEVORADORA DE ALMAS - Trailer oficial HD Doblado

Director: Aaron Fradkin. Protagonistas: LeJon Woods y Bobbi MacKenzie. Un hombre descubre una entidad aterradora bajo el suelo de su nueva casa. A través de tres décadas, una bruja sedienta de sangre reclama las almas de quienes se atreven a perturbar su milenario y maldito refugio subterráneo.

Cinemacenter. 2D Cast: Vie, sáb, lun, mar y mié: 22:50 h. 2D Sub: Jue y dom: 22:50 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100'/ATP)

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

Directores: Aaron Horvath y Michael Jelenic. Voces principales: Chris Pratt y Anya Taylor-Joy. El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:10, 22:00 h. 3D Cast: 19:00, 21:00 h

Multiplex. 4D / 3D Cast: 15:30, 17:25, 19:20, 21:15, 23:10 h. 2D Cast: 16:10, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10 h. 3D Cast: 16:40, 18:40, 20:35 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:20, 18:40, 19:50 h. 3D Cast: 18:00, 20:20, 22:30 h. 2D Cast (SALA TURBO): 17:00, 19:20, 21:40 h

NUREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO (Drama/148'/+13 c/r)

Embed - Nuremberg | Tráiler Multiplex

Director: James Vanderbilt. Actores: Russell Crowe y Rami Malek. Recreación de los intensos interrogatorios del proceso judicial más importante del siglo XX. La película profundiza en los dilemas éticos y la búsqueda de justicia tras la Segunda Guerra Mundial frente a los líderes del régimen.

Play Cinema. 2D Sub: 23:10 h

Multiplex. 2D Sub: 22:30 h

PROYECTO FIN DEL MUNDO (Acción-Ciencia ficción/160'/+13)

Embed - PROYECTO FIN DEL MUNDO | TRÁILER FINAL (Doblado)

Director: Roland Emmerich. Actores: Anthony Mackie y Morena Baccarin. Un thriller de acción donde un equipo de científicos y militares debe ejecutar un plan desesperado para evitar una catástrofe global. La tensión aumenta mientras los recursos del planeta colapsan ante un fenómeno imprevisto.

Play Cinema. 2D Cast: 21:40 h. 2D Sub: 20:20, 23:00 h

Multiplex. 2D Cast: 19:30 h. 2D Sub: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: Vie, sáb, lun, mar y mié: 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105'/ATP)

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.