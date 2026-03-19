Estrenos de cine en San Juan: nuevas propuestas para disfrutar en la provincia

Cerquita ya del fin de semana, los estrenos de cine en San Juan -en simultáneos con la cartelera nacional- traen varias novedades, como para hacer una linda maratón de películas. Ingresarán desde títulos de terror y ciencia ficción hasta infantiles, género que incluye una nueva mirada al tradicional cuento de " Pinocho " .

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Estrenos de cine en San Juan: nuevas películas de sangre, redención y suspenso

Para los que se la perdieron, regresa a manera de reestreno "Una batalla tras otra", la gran ganadora del Oscar 2026 ; y para quienes gustan explorar del cine argentino, arribará a San Juan "Solo fanáticos", que aborda el universo de Only Fans .

Continúa la historia de terror y sátira, estrenándose el 19 de marzo de 2026. Tras sobrevivir, Grace (Samara Weaving) descubre que la familia Le Domas era solo el inicio; ahora, junto a su hermana Faith, debe enfrentar un juego global de familias rivales y oscuros secretos para controlar el mundo.

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

PINOCHO (Infantil/102’/ATP)

Un viejo cuento de hadas de una nueva manera. La historia del héroe favorito de todos, Pinocho, su papá Carlo y sus amigos, contada con la ayuda de la tecnología moderna. De Igor Voloshin, con Mark Eydelshteyn, Vitaliya Kornienko, Aleksandr Yatsenko.

Embed - Pinocho - Teaser

Play Cinema. 2D Cast: 16:40 h

2D Cast: 16:40 h Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

2D Cast: 16:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 h

JUMBO (Infantil/102’/ATP)

Don, un niño regordete que sufre acoso escolar y es apodado como «Jumbo», se encuentra con Meri, un espíritu que busca ayuda para reunirse con los espíritus de su problemática familia. Así comienza su viaje.

Embed - Jumbo | Tráiler Oficial | DOB/LAT

Play Cinema . 2D Cast: 16:50 h

. 2D Cast: 16:50 h Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

UNA BATALLA TRAS OTRA (Drama/160’/+13)

De Paul Thomas Anderson. Con Leo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Cuando su principal enemigo resurge después de 16 años, una banda de ex revolucionarios se pone de nuevo en contacto para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio. Adaptación de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años 60.

Embed - Una batalla tras otra | Trailer Multiplex

Multiplex. 2D Sub: 18:00 h

NO TE OLVIDARÉ (Drama/114'/SAM 13)

Adaptación del best seller de Colleen Hoover, sigue a Kenna Rowan (Maika Monroe), quien regresa a su hogar tras cumplir condena por la muerte de su novio en un accidente. Busca reconciliarse con su pasado y recuperar a su pequeña hija, bajo custodia de los abuelos, enfrentando hostilidad y encontrando apoyo en Ledger (Tyriq Withers), un dueño de un bar local.

Embed - No te olvidare | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 18:20,19:20,21:20 h. 2D Sub: 20:30,23:10 h

2D Cast: 18:20,19:20,21:20 h. 2D Sub: 20:30,23:10 h Multiplex. 2D Sub: 23:00 h

EL GUARDIÁN: ÚLTIMO REFUGIO (Acción/107’/+13)

Protagonizada por Jason Statham como Michael Mason, un exsoldado que vive aislado en una remota isla escocesa. Tras rescatar a una niña de una tormenta, se ve obligado a protegerla y a enfrentar a enemigos de su pasado cuando su identidad es revelada, desatando una intensa lucha de supervivencia.

Embed - EL GUARDIAN ÚLTIMO REFUGIO | TRAILER OFICIAL

Play Cinema. 2D Cast: 22:40 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Dirigida por Daniel Chong, sigue a Mabel, quien transfiere su mente a un castor robótico para salvar la naturaleza de un desarrollador inmobiliario.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 18:30, 19:10 h. 3D Cast: 16:30, 20:40 h

2D Cast: 17:10, 18:30, 19:10 h. 3D Cast: 16:30, 20:40 h Multiplex. 4D/3D Cast : 16:00, 18:00, 20:00 h. 2D Cast: 17:00 , 21:00, 23:00 h

4D/3D Cast : 16:00, 18:00, 20:00 h. 2D Cast: 17:00 , 21:00, 23:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 21:50 h. Sábado a martes, 16:10 h. 3D Cast: 18:30, 20:40 h. 2D Cast. sala turbo: 17:30, 19:45 h

SCREAM 7 (Terror/115’/+16)

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima.

Embed - Scream 7 | Tráiler Final – Neve Campbell, Courteney Cox | Preestreno este miércoles

Play Cinema. 2D Cast: 17:15, 18:40, 23:30 h

2D Cast: 17:15, 18:40, 23:30 h Multiplex. 2D Cast: 18:00, 23:20 h

2D Cast: 18:00, 23:20 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 20:10, 22:30 h

CUMBRES BORRASCOSAS (Romance/136’/+16)

Una audaz y original interpretación, a cargo de la directora Emerald Fennel, de una de las historias de amor más grandes y tumultosas de todos los tiempos. Con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

Play Cinema. 2D Cast: 21:00 h. 2D Sub: 23:20hs.

2D Cast: 21:00 h. 2D Sub: 23:20hs. Multiplex . 2D Sub: 21:00 h

. 2D Sub: 21:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 19:10, 22:00 h

HAMNET (Drama/125’/+13)

Dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckeley como Agnes y Paul Mescal como William Shakespeare, cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró una creación inmortal: Hamlet.

Embed - HAMNET Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Paul Mescal.

Multiplex. 2D Sub: 21:00 h

GOAT : LA CABRA QUE CAMBIO EL JUEGO (Infantil/100’/ATP)

Una original comedia ambientada en un mundo de animales, que cuenta la historia de una pequeña cabra con grandes sueños. Will recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales del Roarball, un deporte de alta intensidad.

Embed - GOAT: La cabra que cambió el juego - Tráiler oficial

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

ZOOTOPIA 2 (Infantil/108’/ATP)

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado

Cinemacenter. 2D Cast: sábado a martes, 15:40 h

NO TE OLVIDARÉ (Drama/114’/+13)

Kenna (interpretada por Maika Monroe; La mano que mece la cuna, Longlegs: Coleccionista de almas) comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija, Diem. Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen la custodia, se niegan, Kenna encuentra una compasión inesperada, y luego algo más profundo y verdadero, en Ledger.

Embed - No te olvidare | Trailer Multiplex

Cinemacenter. 2D Cast: 21:00 h

TURBULENCIA: PÁNICO EN EL AIRE (Thriller, acción/91’/+13)

Un matrimonio se embarca en una aventura en globo aerostático, pero circunstancias imprevistas provocan situaciones de riesgo vital que ponen a prueba su amor y resistencia mientras luchan por sobrevivir.

Embed - Turbulencia: Pánico en el aire — Tráiler Oficial Doblado Español Latino | Lionsgate / Diamond Films

Cinemacenter. 2D Cast: 19:40 h. Viernes y sábado y de lunes a miércoles, 22:10 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:10 h

SOLO FANÁTICOS (Drama-Thriller /77’/+16)

Una joven modelo de OnlyFans, tras una relación fugaz, queda embarazada de un hijo de un acaudalado empresario hotelero. A partir de este punto de partida, el filme indaga en las tensiones entre maternidad, deseo, exposición mediática y las consecuencias emocionales derivadas de la obsesión digital.

Embed - Teaser "Sólo Fanáticos" (Leo Damario - Estreno 2026)