Experiencia La Traviata: el secreto detrás del telón

El Teatro del Bicentenario propone al público conocer el backstage y la intimidad de los ensayos, previo a su gran estreno, el 22 de octubre.

Experiencia La Traviata, la nueva propuesta del Teatro del Bicentenario para el público.

El Teatro del Bicentenario presenta "Experiencia La Traviata", una propuesta inmersiva e innovadora que invita al público a adentrarse en el fascinante universo de la ópera. Esta iniciativa permite "espiar" los ensayos generales, revelando el arduo trabajo, la pasión y el profesionalismo que dan vida a esta monumental producción artística, antes de su gran estreno.

La Traviata: la magia detrás de escena La experiencia propone cruzar el umbral del escenario y entrar a la sala mientras la puesta en escena aún se encuentra en plena construcción. Es una oportunidad excepcional para ver a los artistas, cantantes, directores y equipos técnicos en plena acción.

Los asistentes podrán descubrir los secretos del detrás de escena y observar en tiempo real cómo las voces se acoplan de manera perfecta con la orquesta, cómo cada movimiento escénico cobra vida y cómo la atención minuciosa a cada detalle empieza a tejer la emotiva historia de Giuseppe Verdi.

Esta propuesta rompe con las barreras habituales del formato clásico. Se trata de un espacio diseñado para apreciar de cerca la potencia vocal y la complejidad de los ensayos, acercarse al género lírico desde una perspectiva pedagógica y accesible; y también comprender el trabajo y la dedicación que requiere cada escena.

Datos de las visitas Las actividades de Experiencias TB, gratuitas, se llevarán a cabo en las siguientes funciones de ensayo: