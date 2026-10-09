    • 9 de octubre de 2026 - 15:29

    Experiencia La Traviata: el secreto detrás del telón

    El Teatro del Bicentenario propone al público conocer el backstage y la intimidad de los ensayos, previo a su gran estreno, el 22 de octubre.

    Experiencia La Traviata, la nueva propuesta del Teatro del Bicentenario para el público.&nbsp;

    Experiencia La Traviata, la nueva propuesta del Teatro del Bicentenario para el público. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Teatro del Bicentenario presenta "Experiencia La Traviata", una propuesta inmersiva e innovadora que invita al público a adentrarse en el fascinante universo de la ópera. Esta iniciativa permite "espiar" los ensayos generales, revelando el arduo trabajo, la pasión y el profesionalismo que dan vida a esta monumental producción artística, antes de su gran estreno.

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    La Traviata, producción del Teatro Colón con reposición del Teatro del Bicentenario, subirá a escena los días 22, 24 y 26 de octubre. 

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    La Traviata: la magia detrás de escena

    La experiencia propone cruzar el umbral del escenario y entrar a la sala mientras la puesta en escena aún se encuentra en plena construcción. Es una oportunidad excepcional para ver a los artistas, cantantes, directores y equipos técnicos en plena acción.

    Los asistentes podrán descubrir los secretos del detrás de escena y observar en tiempo real cómo las voces se acoplan de manera perfecta con la orquesta, cómo cada movimiento escénico cobra vida y cómo la atención minuciosa a cada detalle empieza a tejer la emotiva historia de Giuseppe Verdi.

    Esta propuesta rompe con las barreras habituales del formato clásico. Se trata de un espacio diseñado para apreciar de cerca la potencia vocal y la complejidad de los ensayos, acercarse al género lírico desde una perspectiva pedagógica y accesible; y también comprender el trabajo y la dedicación que requiere cada escena.

    Datos de las visitas

    Las actividades de Experiencias TB, gratuitas, se llevarán a cabo en las siguientes funciones de ensayo:

    • Jueves 15 de octubre: 15:30 h

    • Viernes 16 de octubre: 15:30 h

    • Sábado 17 de octubre: 18:00 h

    Debido a que la propuesta busca mantener un ambiente íntimo para disfrutar al máximo del detrás de escena, los cupos son limitados. Las personas interesadas en asegurar su lugar pueden realizar su reserva comunicándose al teléfono 2646018626.

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