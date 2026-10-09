Experiencia La Traviata: el secreto detrás del telón

El Teatro del Bicentenario presenta "Experiencia La Traviata", una propuesta inmersiva e innovadora que invita al público a adentrarse en el fascinante universo de la ópera. Esta iniciativa permite "espiar" los ensayos generales, revelando el arduo trabajo, la pasión y el profesionalismo que dan vida a esta monumental producción artística, antes de su gran estreno.
La Traviata: la magia detrás de escena
La experiencia propone cruzar el umbral del escenario y entrar a la sala mientras la puesta en escena aún se encuentra en plena construcción. Es una oportunidad excepcional para ver a los artistas, cantantes, directores y equipos técnicos en plena acción.
Los asistentes podrán descubrir los secretos del detrás de escena y observar en tiempo real cómo las voces se acoplan de manera perfecta con la orquesta, cómo cada movimiento escénico cobra vida y cómo la atención minuciosa a cada detalle empieza a tejer la emotiva historia de Giuseppe Verdi.
Esta propuesta rompe con las barreras habituales del formato clásico. Se trata de un espacio diseñado para apreciar de cerca la potencia vocal y la complejidad de los ensayos, acercarse al género lírico desde una perspectiva pedagógica y accesible; y también comprender el trabajo y la dedicación que requiere cada escena.
Datos de las visitas
Las actividades de Experiencias TB, gratuitas, se llevarán a cabo en las siguientes funciones de ensayo:
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Jueves 15 de octubre: 15:30 h
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Viernes 16 de octubre: 15:30 h
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Sábado 17 de octubre: 18:00 h
Debido a que la propuesta busca mantener un ambiente íntimo para disfrutar al máximo del detrás de escena, los cupos son limitados. Las personas interesadas en asegurar su lugar pueden realizar su reserva comunicándose al teléfono 2646018626.