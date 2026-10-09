Llega el cuarto Festival de Tango San Juan, la excusa ideal para sacarle viruta al piso y conocer más sobre el arte del 2X4

San Juan se prepara para dejarse llevar por el compás del 2x4, con tres días en los que el abrazo tanguero, la música en vivo y el encuentro entre artistas y bailarines serán protagonistas. Del 23 al 25 de octubre, el F estival de Tango San Juan celebrará su cuarta edición con una propuesta que invita tanto a quienes ya conocen los secretos de la milonga como a quienes quieren acercarse por primera vez a este universo.

Organizado por la Asociación Civil de Artes Escénicas y Proyecto Tango San Juan, el encuentro reunirá clases, exhibiciones y milongas para celebrar las expresiones tradicionales y contemporáneas de un género que forma parte de la identidad cultural argentina, pero que también se reinventa en cada pista. La propuesta, según explicó Rafael Lloret, integrante de Proyecto Tango San Juan, busca fortalecer la escena tanguera local y abrir espacios para que personas de distintas edades puedan disfrutar de sus múltiples facetas.

Así, el festival no solo invita a contactarse con el tango desde la danza, sino también como una excusa ideal para el encuentro, compartiendo un lenguaje que se construye entre quienes lo mantienen vivo.

La programación comenzará el viernes 23 de octubre con una milonga de apertura y una exhibición especial de Proyecto Tango San Juan. Será la primera oportunidad para reunirse alrededor de la pista y dar comienzo a un fin de semana atravesado por la pasión tanguera.

El sábado 24 llegará uno de los momentos destacados del festival: la milonga de gala con música en vivo de la orquesta Tanguarro, que contará con la voz de Marcelo Costa. La presencia de músicos en directo promete sumar otra dimensión a la experiencia, con el sonido de los instrumentos y el canto marcando el pulso de una noche pensada para bailar.

La formación y el intercambio también tendrán su lugar. Los maestros invitados Mónica Matera y Diego Gauna brindarán cuatro clases durante el fin de semana, dos el sábado y otras dos el domingo. Además, serán protagonistas de una exhibición durante la jornada de cierre, en la que compartirán su experiencia y su interpretación del tango.

El domingo 25, último día del festival, combinará nuevas instancias de aprendizaje con la milonga de cierre y la exhibición de los maestros invitados. La programación también contempla otras sorpresas y artistas. Será un gran festejo milonguero previsto para el domingo. La iniciativa propone reunir a distintas grupalidades, compañías, músicos y artistas para compartir con la comunidad el trabajo que desarrollan a lo largo del año.

Más que una presentación tradicional, será un espacio de participación y construcción colectiva. La idea es que las distintas expresiones de la escena tanguera confluyan, se conozcan y pongan en común sus experiencias, fortaleciendo los vínculos entre quienes hacen crecer esta cultura en San Juan.

Durante las tres jornadas habrá milongas con intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas y una amplia pista para bailar. Así, el festival buscará combinar el disfrute de quienes llegan a sacar viruta al piso con la posibilidad de descubrir nuevas propuestas, conocer artistas y acercarse a una tradición que sigue encontrando formas de renovarse.

Cabe destacar que la cuarta edición se hace realidad gracias a la articulación de la organización con el Centro Cultural Conte Grand. Además, se cuenta con el apoyo de la Ley de Mecenazgo y el patrocinio de Banco San Juan y Fundación Banco San Juan.

La agenda del Cuarto Festival de Tango San Juan y sus precios

Viernes 23 de octubre

Milonga de apertura y exhibición de Proyecto Tango San Juan. $7.000

Sábado 24 de octubre

Clases con los maestros invitados y milonga de gala con la orquesta Tanguarro y la voz de Marcelo Costa. El costo por clases es de $15.000 y la entrada de la milonga de gala será de $20.000

Domingo 25 de octubre

Clases, gran festejo milonguero, milonga de cierre y exhibición de Mónica Matera y Diego Gauna. El costo por clase es de $15.000 y la entrada para la milonga de cierre es de $15.000.

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Quienes quieran participar de todas las actividades podrán elegir el pase completo, que hasta el 20 de octubre tiene un valor de $65.000; mientras que posterior a esa fecha valdrá $75.000.

Por su parte, también habrá disponible un paquete para acceder a las cuatro clases que estarán compartiendo los maestros tangueros, a $50.000.

Para obtener información y realizar reservas, los interesados pueden comunicarse con Rafael Lloret al 2645178800 o con Fernando Muñoz al 2644632579.