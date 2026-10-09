OVNI: el encuentro escénico de dos actrices emblemáticas de San Juan

Dos referentes de la escena teatral de San Juan concretarán hoy un anhelo madurado durante años. Pilar Murcia y Mónica Calvo protagonizan OVNI, una comedia con firma y dirección de Daniel Zalazar, autogestionada, que esta noche abrirá el Festival de Estrenos, en la Cooperativa Teatro de Arte .

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¿Y por qué, más allá del hecho teatral en sí, OVNI (Objetos Voladores Niquivil) es especial y dista de ser uno más? Por un lado, porque las devuelve a las tablas, tras años dedicadas a la gestión y al sostenimiento de la sala , donde muchas veces postergaron sus propios proyectos para respaldar producciones ajenas. Y por otro, y quizás el más significativo, porque marca -finalmente- la concreción de un viejo deseo que ambas abrazaban: protagonizar juntas , así. Y será, nada menos, que con una obra prácticamente escrita para ellas .

De esta manera, la apertura del Festival de Estrenos, con esta pieza (de la que también es parte el actor Agustín Hierrezuelo) marca un hito en las sólidas trayectorias de ambas intérpretes sanjuaninas. Una puesta que reúne comedia, paisaje local e intimidad en un cruce donde la ficción dialoga de cerca con sus protagonistas.

La historia compartida de Pilar y Mónica comenzó mucho antes de esta comedia. " Nos conocimos en la facultad en el año '92 , con la segunda promoción de la carrera de teatro, que por entonces fueron tres promociones nada más. Desde ahí que no nos hemos separado ", recordó Murcia.

“Me acuerdo que entré al aula, estaba vacía, y estaba ella sola, con una vinchita violeta, en el fondo del aula. Yo estaba igual de cag… que ella, porque no sabía en qué me estaba metiendo. Entonces me fui al fondo y me senté al lado a preguntarle con qué se comía eso, y nunca más nos separamos", acotó Mónica. " Hicimos toda la carrera juntas, rendimos todas las materias juntas, nos recibimos juntas y hasta transitamos nuestros embarazos juntas, porque nuestras hijas se llevan 19 días ", rememoró.

"Hermanas de la vida". Así definen su vínculo las amigas y colegas Pilar Murcia y Mónica Calvo

En lo profesional, ambas son parte de la Cooperativa Teatro de Arte junto a José Annecchini y Tania Leyes, y han compartido títulos y elencos, como el de Corazonada de Mujer. Sin embargo, pese al trabajo en algunos proyectos grupales, nunca habían encarado una obra de esta manera, como dueto.

Del anhelo al sueño cumplido

El germen de OVNI también tiene que ver con una dinámica mutua, cotidiana, espontánea, en la que su entorno comenzó a reparar. "Tenemos un vínculo con Pilar tan cercano, tan familiar, que la misma gente nos decía ‘Es muy gracioso verlas ¿por qué no hacen una obra juntas’. La gente nos vio antes que nosotras, que no nos dábamos cuenta de eso. Nosotras estábamos más con el funcionamiento de la sala, apoyando el trabajo de otros… Así es como empezamos a escuchar eso", reveló Mónica.

Esa inquietud latente, sumada a su deseo, encontró cauce en un taller de verano dictado porl Zalazar. En ese marco, el director propuso una escena breve ambientada en Niquivil: dos mujeres tomando mate en un patio mientras comentaban apariciones de platos voladores y hablaban de sus propias vidas. La química fue inmediata.

"Ahí le dijimos: 'Daniel, terminá de escribir esto, por favor'. Y bueno, y así lo hizo", contó Pilar. Aceptado el desafío, Zalazar desarrolló la dramaturgia incorporando memorias, decires y modismos propios de la región, donde, obviamente, ellas metieron cuchara.

La dupla protagónica, junto a su compañero Agustín Hierrezuelo y al director y dramaturgo, Daniel Zalazar.

“Mirá, en Ovni hacemos de hermanas, y bueno, prácticamente somos hermanas de la vida… Es un placer, porque tantos años, imagínate, nos entendemos mirándonos, nos conocemos muchísimo", afirmó Murcia.

"En estos días yo pensaba en todo esto ¿no? Estar ensayando esta obra, en nuestra sala, una sala que hemos gestado y construido con nuestras propias manos… es hermoso. No sé si nos lo debíamos, pero lo anhelábamos”, reflexionó Calvo, y agregó su cuota de humor.

“Lo que sí ¡pobres lo chicos, que nos tienen que soportar!, porque imagínate nosotras, toda una vida juntas… por ahí es medio extraño para el que viene de afuera -sonrió-. Pero se han prendido y nos han ayudado mucho en este proceso, que es hermoso y que estamos disfrutando un montón", cerró.

A horas del debut, con los indomables nervios propios de un estreno -si no, no vale, dirán- las actrices se disponen a habitar su propio teatro, con una comedia hecha a su medida, respaldadas por décadas de oficio y con un afecto que trasciende la escena. ¡Que se abra el telón!

La cita con el teatro

OVNI (Objetos Voladores Niquivil)