Extienden el plazo para inscribirse a la Ley de Mecenazgo en San Juan

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte mantiene hasta el 18 de octubre la convocatoria para financiar proyectos culturales con aportes privados.

La Ley de Mecenazgo facilitó, por ejemplo, la realización del Festival Cuyo Contemporáneo 2026, con figuras de jerarquía nacional e internacional y patrocinio de Fundación Banco San Juan.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan anunció la extensión del periodo de convocatoria para el programa Ley de Mecenazgo 2026, otorgando a los creadores locales una nueva oportunidad para postular sus propuestas artísticas y culturales hasta el próximo 18 de octubre.

Esta herramienta busca incentivar la promoción cultural y estimular de manera directa la participación privada en el financiamiento de proyectos creativos. Bajo esta modalidad, los contribuyentes tienen la posibilidad de destinar un porcentaje de los ingresos brutos que tributan a la provincia hacia iniciativas culturales previamente seleccionadas por el Consejo de Mecenazgo Cultural.

La convocatoria abarca un amplio abanico de disciplinas. Entre las áreas habilitadas se encuentran teatro, circo, murgas, mímica y arte urbano, danza y ballet, música, letras y literatura, artes visuales, artes audiovisuales o arte digital, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico y industrial, producciones literarias, producción de contenidos artísticos para medios, sitios de internet con contenido artístico, ópera y canto.

Ley de Mecenazgo: para agendar El desarrollo de la iniciativa se estructura en tres etapas fundamentales:

La inscripción a la convocatoria

La consiguiente evaluación de los proyectos presentados

La publicación oficial de las propuestas seleccionadas Aquellos interesados en conocer en detalle las bases y condiciones, acceder al formulario de inscripción o recabar mayor información pueden ingresar al enlace oficial facilitado por la cartera de cultura local o comunicarse mediante consulta digital.