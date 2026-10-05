    • 5 de octubre de 2026 - 19:58

    Extienden el plazo para inscribirse a la Ley de Mecenazgo en San Juan

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte mantiene hasta el 18 de octubre la convocatoria para financiar proyectos culturales con aportes privados.

    La Ley de Mecenazgo facilitó, por ejemplo, la realización del Festival Cuyo Contemporáneo 2026, con figuras de jerarquía nacional e internacional y patrocinio de Fundación Banco San Juan.&nbsp;&nbsp;

    La Ley de Mecenazgo facilitó, por ejemplo, la realización del Festival Cuyo Contemporáneo 2026, con figuras de jerarquía nacional e internacional y patrocinio de Fundación Banco San Juan.  

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan anunció la extensión del periodo de convocatoria para el programa Ley de Mecenazgo 2026, otorgando a los creadores locales una nueva oportunidad para postular sus propuestas artísticas y culturales hasta el próximo 18 de octubre.

    Leé además

    15 casas de San Juan, erigidas post terremoto de 1944 son el foco de Domicilio Familiar, obra de Marcelo Vizcaíno que se presenta hoy. 

    Las casas que reconstruyeron la identidad de San Juan
    Tres estrenos de teatro se verán el próximo fin de semana, en el festival sanjuanino. Uno de ellos, la comedia OVNI (Foto Daniel Arias)

    El teatro sanjuanino tendrá un fin de semana de estrenos

    Por Estela Ruiz M.

    Esta herramienta busca incentivar la promoción cultural y estimular de manera directa la participación privada en el financiamiento de proyectos creativos. Bajo esta modalidad, los contribuyentes tienen la posibilidad de destinar un porcentaje de los ingresos brutos que tributan a la provincia hacia iniciativas culturales previamente seleccionadas por el Consejo de Mecenazgo Cultural.

    La convocatoria abarca un amplio abanico de disciplinas. Entre las áreas habilitadas se encuentran teatro, circo, murgas, mímica y arte urbano, danza y ballet, música, letras y literatura, artes visuales, artes audiovisuales o arte digital, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico y industrial, producciones literarias, producción de contenidos artísticos para medios, sitios de internet con contenido artístico, ópera y canto.

    Ley de Mecenazgo: para agendar

    El desarrollo de la iniciativa se estructura en tres etapas fundamentales:

    • La inscripción a la convocatoria
    • La consiguiente evaluación de los proyectos presentados
    • La publicación oficial de las propuestas seleccionadas

    Aquellos interesados en conocer en detalle las bases y condiciones, acceder al formulario de inscripción o recabar mayor información pueden ingresar al enlace oficial facilitado por la cartera de cultura local o comunicarse mediante consulta digital.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    siempre vi la aspirante a paisana como algo inalcanzable, solange pinto y el sueno rumbo al festival nacional de malambo

    "Siempre vi la Aspirante a Paisana como algo inalcanzable", Solange Pinto y el sueño rumbo al Festival Nacional de Malambo

    Por Celeste Roco Navea
     El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de Mirtha Legrand.

    Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y continúa con rehabilitación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Centro Cultural Conte Grand será escenario de Ladies & Groove, con Carla Tello, Belén Espinosa  y Guada de la Fuente, acompañadas por destacados músicos, en formatos full band. 

    Potencia femenina en el Centro Cultural Conte Grand: se viene Ladies & Groove

    Por Estela Ruiz M.
    Facundo Moyano con Moria Casán.

    Facundo Moyano habló con Moria Casán tras reencontrarse con Candela Arizaga en España

    Por Redacción Diario de Cuyo