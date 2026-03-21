    • 21 de marzo de 2026 - 20:59

    FestiBach convierte a San Juan en epicentro de formación barroca internacional

    El Festival de Otoño 2026 denominado "FestiBach" trae a San Juan masterclasses y conciertos de nivel europeo con Sibylla Rubens y Nikolai Ott.

    El FestiBach de Otoño trae a San Juan a la artista de prestigio internacional Sibylla Rubens

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    La gran apuesta de esta edición es la llegada de la soprano alemana Sibylla Rubens, una leyenda de la música vocal con más de 100 discos grabados, y el clavecinista Nikolai Ott. Ambos artistas, referentes en la interpretación de la música de Johann Sebastian Bach, no solo subirán al escenario, sino que liderarán espacios de formación intensiva diseñados para elevar el nivel técnico de los músicos locales.

    "Es un privilegio tenerlos. Su presencia es un aporte formativo fundamental para San Juan", destacó López. El enfoque pedagógico busca cubrir el "nicho poco transitado" del estilo barroco en Argentina, trabajando aspectos que van desde la sanidad vocal hasta el bajo cifrado, un arte de improvisación armónica casi perdido que Nikolai Ott buscará revitalizar entre los pianistas de la región.

    Guía de Masterclasses y Capacitación

    Si sos músico, estudiante o profesional, estas son las oportunidades de formación intensiva que ofrece el FestiBach 2026:

    1. Masterclass de Canto - Dictada por Sibylla Rubens

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    Sibylla Rubens

    Sibylla Rubens

    • Fecha: Del domingo 22 al martes 24 de marzo.

    • Lugar: Teatro del Bicentenario.

    • Ejes temáticos:

      • Turno Mañana (Nivel Profesional): Interpretación de grandes obras vocales de Bach (Oratorios y Misa en Si menor).

      • Turno Tarde (Técnica General): Abierto a cantantes de todos los géneros (tango, folklore, lírico). Foco en sanidad vocal y manejo del instrumento.

    2. Taller de Bajo Cifrado y Continuo - Dictado por Nikolai Ott

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    Nikolai Ott

    Nikolai Ott

    • Fecha: Del domingo 22 al martes 24 de marzo.

    • Lugar: Teatro del Bicentenario.

    • Destinatarios: Pianistas y músicos interesados en la técnica de interpretación barroca e improvisación.

    Información e Inscripciones:

    • Contacto: Enviar correo a [email protected] o por WhatsApp al +49 163 5066904.

    • Muestra Final: El trabajo realizado en las clases se presentará en un concierto abierto al público el martes 24 de marzo a las 20:00 h en la Iglesia Metodista.

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