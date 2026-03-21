FestiBach convierte a San Juan en epicentro de formación barroca internacional

El Festival de Otoño 2026 denominado "FestiBach" trae a San Juan masterclasses y conciertos de nivel europeo con Sibylla Rubens y Nikolai Ott.

El FestiBach de Otoño trae a San Juan a la artista de prestigio internacional Sibylla Rubens

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El 20 de marzo la provincia de San Juan comenzó a vivir una gran experiencia cultural: el FestiBach de Otoño. Bajo la dirección de Guillermo López, el festival que tributa al gran compositor no solo ofrecerá conciertos de alta gama, sino que consolidará su perfil pedagógico mediante un ciclo de masterclasses exclusivas dictadas por figuras de la escena europea.

La gran apuesta de esta edición es la llegada de la soprano alemana Sibylla Rubens, una leyenda de la música vocal con más de 100 discos grabados, y el clavecinista Nikolai Ott. Ambos artistas, referentes en la interpretación de la música de Johann Sebastian Bach, no solo subirán al escenario, sino que liderarán espacios de formación intensiva diseñados para elevar el nivel técnico de los músicos locales.

"Es un privilegio tenerlos. Su presencia es un aporte formativo fundamental para San Juan", destacó López. El enfoque pedagógico busca cubrir el "nicho poco transitado" del estilo barroco en Argentina, trabajando aspectos que van desde la sanidad vocal hasta el bajo cifrado, un arte de improvisación armónica casi perdido que Nikolai Ott buscará revitalizar entre los pianistas de la región.

Guía de Masterclasses y Capacitación

Si sos músico, estudiante o profesional, estas son las oportunidades de formación intensiva que ofrece el FestiBach 2026: