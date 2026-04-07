Final de juego para Andrea del Boca: la actriz deja Gran Hermano

Santiago del Moro confirmó que no volverá por razones de salud, aunque hay otras versiones. Dicen que podría reemplazarla su hija.

Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano, dijo en sus redes Santiago del Moro

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La casa de Gran Hermano 2026 perdió a una de sus figuras más controvertidas: Andrea del Boca. Tras el accidente doméstico, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la noticia que entristeció a los fanáticos: “Por indicación médica no continuará en la competencia”, sentenció el conductor a través de sus redes sociales.

Del Moro relató que Andrea tropezó con su propia ojota en la cocina y cayó de frente, sin llegar a cubrirse la cara con los brazos. “El susto que me pegué cuando la vi... ”, confesó el animador en su programa de radio, detallando que la actriz sufrió cortes en los labios —que requirieron sutura— y el desplazamiento de un diente.

Mientras tanto, los seguidores de Del Boca y del reality en general esperan ansiosos el envío de esta noche, para ver qué dice el conductor al respecto.

image El accidente le aflojó una pieza dental y provocó una herida que necesitó sutura El antecedente fuera de Gran Hermano No es la primera vez que Andrea del Boca tiene que abandonar la casa por problemas de salud. La actriz ya había tenido una salida temporal días antes del accidente actual. En esa ocasión, su retiro se debió a complicaciones por presión alta y colon irritable.

Tras realizarse los estudios correspondientes, pudo reincorporarse al juego el pasado 23 de marzo. Sin embargo, esta segunda salida parece ser, según las palabras de Del Moro, definitiva.