    • 7 de abril de 2026 - 19:52

    Final de juego para Andrea del Boca: la actriz deja Gran Hermano

    Santiago del Moro confirmó que no volverá por razones de salud, aunque hay otras versiones. Dicen que podría reemplazarla su hija.

    Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano, dijo en sus redes Santiago del Moro

    Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano, dijo en sus redes Santiago del Moro

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    La casa de Gran Hermano 2026 perdió a una de sus figuras más controvertidas: Andrea del Boca. Tras el accidente doméstico, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la noticia que entristeció a los fanáticos: “Por indicación médica no continuará en la competencia”, sentenció el conductor a través de sus redes sociales.

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    Del Moro relató que Andrea tropezó con su propia ojota en la cocina y cayó de frente, sin llegar a cubrirse la cara con los brazos. “El susto que me pegué cuando la vi... ”, confesó el animador en su programa de radio, detallando que la actriz sufrió cortes en los labios —que requirieron sutura— y el desplazamiento de un diente.

    Mientras tanto, los seguidores de Del Boca y del reality en general esperan ansiosos el envío de esta noche, para ver qué dice el conductor al respecto.

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    El accidente le aflojó una pieza dental y provocó una herida que necesitó sutura

    El accidente le aflojó una pieza dental y provocó una herida que necesitó sutura

    El antecedente fuera de Gran Hermano

    No es la primera vez que Andrea del Boca tiene que abandonar la casa por problemas de salud. La actriz ya había tenido una salida temporal días antes del accidente actual. En esa ocasión, su retiro se debió a complicaciones por presión alta y colon irritable.

    Tras realizarse los estudios correspondientes, pudo reincorporarse al juego el pasado 23 de marzo. Sin embargo, esta segunda salida parece ser, según las palabras de Del Moro, definitiva.

    Entre el parte médico y las versiones del adiós

    Si bien el comunicado oficial se centra en la salud física de la artista, los pasillos de la televisión barajan otros motivos y una posible heredera para su lugar.

    • El factor anímico: En el ciclo Bondi Live, el periodista Santiago Riva Roy aseguró que el accidente fue el detonante de una crisis mayor. "No vuelve, está harta de todo", afirmó, citando un supuesto textual de la actriz a su círculo íntimo.

    • Hostigamiento interno: Pepe Ochoa sumó leña al fuego al señalar que la convivencia era insostenible para Del Boca. Según el panelista, el grupo integrado por Sol y Cinzia (la última eliminada) "le hacía la vida imposible para que no duerma", provocando un desgaste emocional irreversible.

    • El reemplazo familiar: Desde Intrusos, Daniel Ambrosino lanzó una bomba sobre el futuro del juego: la producción estaría negociando que Anna Chiara del Boca, hija de la actriz, sea quien tome su lugar en la casa. La joven ya se comunicó con el streaming de Telefe para dar tranquilidad, aunque su ingreso dependería de la evolución de su madre.

    Por ahora trascendió que Andrea descansa en su hogar tras recibir el alta clínica, haciendo que "Generación Dorada" pierda a una jugadora que no pasaba inadvertida y que generaba jugoso contenido para el reality. ¿Se sentirá mejor luego de la salida de Cinzia? ¿Su partida será la mejor noticia para Sol, Zilly y compañía?

    Mirá el momento de la caída de Andrea del Boca

    Embed - Andrea del Boca fue retirada de la casa de Gran Hermano tras una accidentada caída

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