Fito Páez frenó su show en Mar del Plata y apuntó contra la seguridad: "Tanto odio"

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su show en Mar del Plata , cuando decidió detener el recital para cuestionar el accionar del personal de seguridad. El músico reaccionó luego de observar que algunos espectadores eran obligados a permanecer sentados mientras intentaban cantar y bailar.

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El episodio ocurrió durante el recital que el artista brindó el sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas , en el marco de su gira Sale el Sol Tour 2026. Mientras interpretaba sus canciones, Páez advirtió la situación y decidió intervenir desde el escenario.

Según se pudo observar en los videos que comenzaron a circular en redes sociales, los agentes de seguridad intentaban que los espectadores regresaran a sus asientos . La situación provocó el enojo del cantante, que tomó el micrófono y se dirigió directamente al personal.

“ Me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de orto y de policía, loco ”, expresó Páez desde el escenario. Sus palabras provocaron una fuerte reacción entre los asistentes, que acompañaron al músico con aplausos y gritos.

El cantante continuó con su reclamo y pidió al público que no permitiera que los obligaran a permanecer sentados. “ No se dejen avasallar. Párense ustedes también ”, les dijo a sus seguidores.

En otro momento de la discusión, Páez cuestionó el accionar de los agentes y sostuvo que el público no estaba haciendo nada malo al levantarse para cantar y bailar. También pidió que el personal de seguridad se retirara del sector.

La situación llegó a tal punto que, según las imágenes difundidas, el músico revoleó un micrófono sobre el escenario antes de continuar con el espectáculo.

"Fito Páez":

Por sus comentarios contra la seguridad durante su show en Mar del Plata pic.twitter.com/gVPo8TMlUR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 4, 2026

El momento se viralizó en redes sociales

Los videos grabados por los espectadores rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la reacción de Fito Páez se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital.

Horas después del episodio, el propio músico se refirió a lo ocurrido y explicó que su reacción estuvo relacionada con las formas utilizadas por el personal de seguridad para controlar al público. Páez sostuvo que la situación le recordó un período represivo de la historia argentina y afirmó que no se arrepentía de lo que había expresado durante el show.

A pesar del momento de tensión, el recital continuó con normalidad y Páez retomó su presentación ante el público marplatense, que había asistido para acompañar al artista en una nueva fecha de su gira.