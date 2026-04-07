Furor por BTS en Argentina: se confirmó la tercera fecha en La Plata

La fiebre por el K-pop alcanza niveles históricos en el país tras confirmarse que BTS sumó una tercera función para su gira mundial "ARIRANG". Debido a la altísima demanda y el agotamiento inmediato de las preventas, el grupo surcoreano se presentará también el 21 de octubre , brindando una nueva oportunidad al fiel ARMY argentino.

El anuncio oficial llegó a través de BIGHIT MUSIC y la plataforma Weverse , confirmando que Buenos Aires, junto a Lima y Santiago, recibirá una fecha adicional para mitigar la enorme expectativa de los fans. Con esta actualización, el Estadio Único de La Plata se vestirá de gala los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026 para el debut de la "boy band" surcoreana en Argentina.

La visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook marca un hito en la industria del espectáculo nacional. Para estos shows, se ha diseñado una experiencia inmersiva con un escenario 360° ubicado en el centro del campo, garantizando que cada rincón del estadio tenga una vista privilegiada de las complejas coreografías y la puesta en escena del septeto.

Los precios ya han sido oficializados por la ticketera All Access e incluyen el cargo por servicio (15%). Aquí el detalle para quienes planean asistir al evento:

El paquete VIP no solo otorga una ubicación en el campo, sino que ofrece beneficios exclusivos como el acceso a la prueba de sonido, regalos oficiales, credenciales conmemorativas e ingreso anticipado al recinto.

Cronograma de venta y recomendaciones

Para la nueva fecha del 21 de octubre, el proceso de compra mantendrá la exclusividad inicial para los fanáticos más fieles. La Preventa ARMY Membership se llevará a cabo el miércoles 8 de abril de 10:00 a 22:00 horas. Es importante recordar que solo podrán participar quienes ya cuenten con su membresía global y se hayan registrado previamente en Weverse.

Por otro lado, la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 horas. En esta instancia, se podrán adquirir tickets para cualquiera de las tres fechas disponibles, permitiendo que el público que no posee membresía pueda intentar conseguir su lugar en este debut histórico.

Desde la productora advierten que, debido a la magnitud del evento, los usuarios deben estar listos en la fila virtual con antelación, ya que se espera que las entradas para esta tercera función vuelen en cuestión de minutos.

Sin duda, Argentina se consolida como uno de los bastiones más fuertes del ARMY en Latinoamérica.