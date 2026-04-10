Hernán Piquín en San Juan: "Soda Stereo era música que te atravesaba sin pedir permiso"

Este domingo 12 de abril, Hernán Piquín volverá a bailar en la provincia , esta vez de la mano de su nueva propuesta artística, con la que recorre el país. En el marco de una gira nacional, el reconocido bailarín presentará “Me verás volver”, una historia profunda atravesada por el universo musical de Soda Stereo .

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Con 10 bailarines en escena, Piquín relata la historia de amor entre Juan y Ana, que comienza con un flechazo en un concierto de la mítica banda y evoluciona hacia una trama que aborda la superación de la adversidad, la enfermedad y el valor de la esperanza.

En charla con DIARIO DE CUYO, el artista habló sobre su estrecho vínculo con la música del trío y explicó la génesis de esta historia, que también lo emociona. Durante el diálogo, repasó el proceso creativo del show e incluso, a propuesta de este medio, se animó a imaginar la presencia de Gustavo Cerati sentado en la platea , ante este homenaje que fusiona la danza con el legado del rock.

La obra recorre la emotiva historia de Juan y Ana, que nace en un recital de Soda Stereo

- Nació en los ‘80, ‘90 que fue mi adolescencia, como seguramente le pasó a tanta gente de mi generación. Soda Stereo era música que te atravesaba sin pedir permiso: quizá a los 12 o 13 años no le prestabas mucha atención a las letras y te dejabas llevar por las melodías. Con los años algunos temas crecieron conmigo; otros los entendí recién de adulto. Pero siempre estuvieron.

- Así como la música de Soda atraviesa la historia de los personajes ¿Hay una banda sonora de Soda para la vida de Hernán Piquín?

- Sí. Sería un recorrido emocional, no cronológico. Estaría “Cuando pase el temblor” para los momentos de reinvención, como cuando me dijeron que podría bailar más clásico. “En la ciudad de la furia” para los años de vértigo y búsqueda, cuando gane una beca para irme a Londres y luego París siendo muy joven. “Té para tres” como esos silencios que te enseñan, cuando transite algunas pérdidas y no pude estar presente porque estaba de gira por el mundo. Y “De música ligera”, que tiene algo de celebración y de agradecimiento, por ejemplo por todos los años de mi carrera. Esa sería mi banda sonora interna, la que aparece incluso cuando no estoy bailando.

Me verás volver...

- Siendo "consumidor" de la música de Soda ¿Cuándo y cómo se encendió la chispa de Me verás volver?

- El chispazo apareció en un autobús regresando de una gira por Uruguay. Jeremías Pita, mi tour manager e hijo de mi manager, me pregunta que espectáculo quería hacer el próximo año y, hablando, surge el nombre de Soda Stereo y ahí comencé a recordar las canciones que había escuchado cien veces… pero no sabía que historia contar y así fue que un mes después surgió esta hermosa historia de Ana y Juan con sus grupos de amigos.

- ¿Primero fue la historia y entonces elegiste la música para contarla, o fue al revés?

- Primero fue la historia, la escribí y luego fue buscar las canciones que debían contar lo que estaba sucediendo en las escenas. No fue fácil, muchas canciones quedaron fuera de esta historia pero las que están más el movimiento y la interpretación son las que cuentan la historia de me verás volver.

- ¿Por qué Soda y no Charly, por ejemplo, para esta historia?

- Amo a Charly García, pero la energía de Soda tiene un pulso particular para la danza. Tiene una mezcla de poesía y ritmo que se mueve como un cuerpo. Además, para esta historia necesitaba una música que fuera tanto masiva como íntima y ahí Soda tiene una universalidad que encaja perfecto con lo que quería contar.

piquín obra 2 Me verás volver, algunas historias comienzan con una canción, estrenó en marzo en el porteño Teatro Astral

- Cómo es bailar a Soda Stereo, desde lo musical, lo coreográfico, lo orgánico...

- Bailar a Soda es distinto. Los bailarines solemos pensar la música en términos de respiración, de pulso, de suspensión, pero Soda no es solo eso, Soda es atmósfera, es poesía. Trabajar con la música de Soda fue descubrir la guitarra que se estira, el bajo que te sostiene, la voz que te acaricia o te rompe. Fue muy orgánico y visceral.

- Se habla de una fusión de danza, música y una historia en algo nuevo, distinto. ¿Es así?

- Creo que Me verás volver no deja de ser una obra de danza, lo que sí es una obra que tiene un lenguaje propio. Ya no soy yo, no es el elenco, no es Soda… es algo intermedio, un puente. Eso me emociona: cuando la obra deja de pertenecernos a nosotros y pasa a pertenecerle al público. Ahí ocurre lo nuevo.

piquín obra 10 bailarines en escena narran una historia de amor que fusiona rock nacional y danza contemporánea

Cara a cara con Gustavo Cerati: un juego lindo de jugar

-Imaginate una función de Me verás volver, cualquiera. Termina, salen a saludar y desde el escenario, en séptima fila, ves a Gustavo Cerati. ¿Qué hace? ¿Y qué sentís vos?

- Me muero. Si una noche, de repente, lo veo a Gustavo Cerati en la séptima fila… Creo que estaría sereno, con esa elegancia natural que tenía. Miraría con atención, con esa mezcla de distancia y sensibilidad. No imagino grandes gestos: un leve asentimiento, tal vez una sonrisa mínima. Y yo… probablemente me temblarían las piernas más que en la función, porque sería como bailar para el dueño del universo que me inspiró.

- Después, consultado por el show ¿Qué creés que diría Gustavo Cerati de Me verás volver?

- Me gusta imaginar que diría algo simple pero profundo. Algo como “Dejaron que las canciones respiraran de otra forma. Encontraron otro cuerpo para la música”. Lo veo diciendo eso, cruzando los brazos, con esa calma que era tan de él.

- ¿Y qué diría Hernán Piquín de lo que dijo Cerati?

- Le diría “Gracias Gustavo. Gracias por tu música, por las emociones que nos regalás y por permitirnos (aunque sea en un sueño) bailar dentro de tu universo”. Y le diría también que si algo de todo esto le llegó, aunque sea un segundo, entonces valió la pena.

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