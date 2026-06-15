Joaquín Furriel viene a San Juan con una aclamada obra de teatro

El reconocido actor se presentará los días 20 y 21 de junio en el Teatro del Bicentenario, con la gira nacional de Ricardo III.

"La verdadera historia de Ricardo III", protagonizada por Joaquín Furriel, llegará a la sala principal del Teatro del Bicentenario los próximos días 20 y 21 de junio. Aclamada, la propuesta teatral promete cautivar al público sanjuanino con una puesta en escena audaz y sorprendente.

Precedida por un arrollador éxito en el Teatro San Martín, se encuentra en medio de una gira nacional antes de marcar un hito histórico: será la primera obra argentina en participar en el prestigioso Festival GREC de Barcelona, que celebra su cincuentenario. Allí viajará el elenco encabezado por Furriel, cuyo papel obtuvo el galardón como Mejor Actor en Drama en los Premios ACE 2026, consolidando este trabajo como una de las interpretaciones más brillantes de su carrera.

Bajo la dirección del vanguardista creador catalán Calixto Bieito, la propuesta se presenta como un análisis a fondo de los mecanismos del poder y las pasiones humanas, cuestionando la veracidad de los relatos históricos que han perdurado a lo largo de los siglos.

image Su interpretación le valió a Joaquín Furriel el último premio ACE a mejor actor en drama

¿La primera 'fake news'? El argumento del espectáculo gira en torno a un descubrimiento arqueológico que conmovió al mundo en 2012: el hallazgo de los restos biológicos de Ricardo III debajo de un estacionamiento inglés en Leicester. Este suceso desmoronó la supuesta verdad histórica construida por William Shakespeare, evidenciando cómo la literatura fue utilizada como una herramienta de propaganda política para complacer a las dinastías gobernantes de la época, instalando la que bien podría considerarse la primera "fake news" (noticia falsa) de la historia.