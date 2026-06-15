    • 15 de junio de 2026 - 19:35

    Joaquín Furriel viene a San Juan con una aclamada obra de teatro

    El reconocido actor se presentará los días 20 y 21 de junio en el Teatro del Bicentenario, con la gira nacional de Ricardo III.

    Ricardo Furriel llegará a San Juan en gira nacional, con Ricardo III.

    Ricardo Furriel llegará a San Juan en gira nacional, con Ricardo III.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    "La verdadera historia de Ricardo III", protagonizada por Joaquín Furriel, llegará a la sala principal del Teatro del Bicentenario los próximos días 20 y 21 de junio. Aclamada, la propuesta teatral promete cautivar al público sanjuanino con una puesta en escena audaz y sorprendente.

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    Precedida por un arrollador éxito en el Teatro San Martín, se encuentra en medio de una gira nacional antes de marcar un hito histórico: será la primera obra argentina en participar en el prestigioso Festival GREC de Barcelona, que celebra su cincuentenario. Allí viajará el elenco encabezado por Furriel, cuyo papel obtuvo el galardón como Mejor Actor en Drama en los Premios ACE 2026, consolidando este trabajo como una de las interpretaciones más brillantes de su carrera.

    Bajo la dirección del vanguardista creador catalán Calixto Bieito, la propuesta se presenta como un análisis a fondo de los mecanismos del poder y las pasiones humanas, cuestionando la veracidad de los relatos históricos que han perdurado a lo largo de los siglos.

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    Su interpretación le valió a Joaquín Furriel el último premio ACE a mejor actor en drama

    Su interpretación le valió a Joaquín Furriel el último premio ACE a mejor actor en drama

    ¿La primera 'fake news'?

    El argumento del espectáculo gira en torno a un descubrimiento arqueológico que conmovió al mundo en 2012: el hallazgo de los restos biológicos de Ricardo III debajo de un estacionamiento inglés en Leicester. Este suceso desmoronó la supuesta verdad histórica construida por William Shakespeare, evidenciando cómo la literatura fue utilizada como una herramienta de propaganda política para complacer a las dinastías gobernantes de la época, instalando la que bien podría considerarse la primera "fake news" (noticia falsa) de la historia.

    A partir de este quiebre fundamental, la trama se interna en un análisis profundo sobre la tiranía, la codicia y la crueldad que habitan en la psicología del hombre. La figura deformada del monarca se convierte en un espejo incómodo para el espectador, recordando que la inclinación hacia la maldad no es un elemento ajeno o de ficción, sino un componente latente en la naturaleza biológica del ser humano. A través de un ritmo lleno de suspenso, política y disrupción escénica, el drama examina cómo conviven la luz y la sombra en el tejido social cotidiano.

    La cita en el Teatro del Bicentenario

    Ricardo III

    • Día: sábado 20 y domingo 21 de junio

    • Hora: Sábado a las 21:00 h y domingo a las 19:00 h

    • Lugar: Sala Principal del Teatro del Bicentenario

    • Entradas: Disponibles en la boletería del teatro o de forma online mediante la plataforma TuEntrada.com (valores desde $30.000 hasta $55.000)

    Mirá un adelanto de Ricardo III, con Joaquín Furriel

    Embed - LA VERDADERA HISTORIA DE RICARDO III

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