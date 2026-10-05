Joaquín Levinton volvió a trabajar tras la denuncia por abuso: "Poder salir a la calle es lo que importa"

Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño (eltrece) después de la denuncia por abuso sexual y amenazas que presentó una expareja . Al llegar a los estudios para retomar su lugar como jurado del programa conducido por Guido Kaczka, saludó a un grupo de personas que se acercó para expresarle su apoyo y también conversó con los medios presentes..

Denuncia contra Joaquín Levinton: los mensajes y fotos hot que le mandaba la denunciante y el cantante presentará ante la Justicia

“Muy contento, muchas gracias. Me encanta volver a trabajar, me encanta hacer lo que hago”, expresó el músico en diálogo con Primicias Ya (América).

Luego, agradeció especialmente las muestras de apoyo que recibió durante estos días. “Realmente, de corazón, se los vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente”, manifestó.

En ese momento, hizo referencia a la posibilidad de continuar con su vida cotidiana pese a la exposición que generó la denuncia. “Sin (el respaldo) esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa”, afirmó.

También vinculó ese respaldo con su trayectoria artística. “Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda. Y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, explicó.

Qué dijo Joaquín Levinton sobre su regreso a “Es mi sueño”

Antes de ingresar a los estudios, los periodistas le preguntaron si había hablado con Guido Kaczka sobre su vuelta al exitoso ciclo. “Ya estaba programado. Todos me quieren y, bueno, no hay mucho más que decir”, respondió Levinton.

Por otra parte, evitó referirse al proceso judicial que atraviesa. “Una cosa así no es para hacerla mediática. Está en el juzgado, lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso”, sostuvo. Y remarcó: “Considero que la acusación es muy seria y eso merece la seriedad”.

La denuncia contra Levinton fue presentada por una expareja, quien lo acusó de abuso sexual y amenazas. El caso continúa en la Justicia y el músico señaló que son sus abogados quienes siguen el proceso.