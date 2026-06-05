La conmoción en vivo de Mario Pergolini tras enterarse de la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini se enteró en vivo, en el aire de Vorterix , de la muerte de Carlos “Indio” Solari , el fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , fallecido este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir , en la localidad de Ituzaingó . La noticia lo sorprendió en un momento que, paradójicamente, ya tenía dedicado al músico: el programa había comenzado con temas de los Redondos.

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“Estoy impactado con la noticia. Va más allá de que lo conozca”, admitió Pergolini al aire, con la voz entrecortada. El conductor y fundador de la emisora esperó a que Infobae y otros medios publicaran la confirmación antes de dar la información por definitiva. Una vez verificada, tomó la decisión de cerrar el programa antes de tiempo: “ Creo que es alguien demasiado importante, para mí, para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general ”.

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Una relación cercana

El vínculo entre Pergolini y Solari no era el de un periodista con una fuente ocasional. El conductor lo entrevistó en distintos momentos de su carrera, tanto durante los años de los Redondos como en su etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Esa relación encontró su expresión más extensa en los documentales producidos por Vorterix sobre los shows del músico en Tandil.

El primero fue Piedra que late, estrenado en 2013 y basado en el recital del 3 de diciembre de 2011 en el hipódromo de esa ciudad, ante más de 80.000 personas. El proyecto nació de forma independiente, con la anuencia del propio Solari, bajo la condición de que no se lucrara con su imagen. La película se exhibió una sola vez en el Teatro Vorterix y se transmitió de forma simultánea por internet, sin posibilidad de reedición comercial.

La secuela llegó en 2016, con el documental Tsunami, un océano de gente, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Díaz. Esta vez, el eje central fue una entrevista de dos horas entre Pergolini y Solari, filmada la tarde anterior al recital del 12 de marzo de 2016 en Tandil, ante una concurrencia estimada entre 150.000 y 200.000 personas, el segundo evento más convocante en la historia de la música argentina. En esa charla, Solari habló de su enfermedad: “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”, dijo en referencia al Parkinson. Esa misma noche, desde el escenario, lo confirmó ante la multitud: “El Parkinson me anda pisando los talones”.

Pergolini, tras ver el documental, había descripto públicamente el estado de salud del músico: “Tiene una pelea por delante. A él se le está endureciendo el cuerpo, está tomando muchas pastillas”, declaró en aquel momento.

Este viernes, al aire, el conductor recordó ese vínculo personal con una foto donde aparece junto al músico. “Es alguien con el que he convivido una parte de mi vida. Tengo fotos con él de chico”, dijo. Luego eligió un tema de los Redondos para cerrar la emisión y despidió el programa con una frase escueta: “Que en paz descanse”.

El último show del Indio

Solari se había retirado de los escenarios en 2017, tras su último recital en Olavarría, y en 2023 confirmó que la progresión del Parkinson le impedía volver a actuar en vivo. Su última aparición pública fue en enero de este año, a través de un mensaje con motivo del Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Buenos Aires (UBA).