Las artes circenses ganan terreno en San Juan: un taller gratuito colapsó la demanda

Las artes circenses son un conjunto de disciplinas escénicas y físicas que combinan destreza corporal, expresión artística y entretenimiento. Es una rama del arte que se comparte de boca en boca, con experiencias basadas en la práctica y que debido a sus características vistosas y dinámicas genera gran interés en quienes tienen la oportunidad tanto de ser espectadores como de practicarlas. Sole Moles, una reconocida artista del ambiente circense de San Juan decidió comenzar este año con un taller apuntando a compartir sus conocimientos. Jamás imagino que el interés iba a ser mayor al que registró durante la inscripción.

Se trata del Laboratorio de Movimiento Circense -LABMOV CIRCO-, que despertó un interés que superó ampliamente las expectativas: 42 personas completaron el formulario de inscripción para un taller que cuenta con 20 cupos.

La propuesta comenzó este lunes 22 de junio en el Centro Cultural Conte Grand y se desarrollará durante cinco encuentros intensivos, con una muestra final abierta al público. El espacio, además de ser gratuito, apunta a algo más ambicioso que la enseñanza de técnicas circenses: busca convertirse en un semillero para la creación escénica local.

“A partir de una convocatoria que se hizo por medio de un formulario recibimos un montón de interés de chicos y adultos que se quisieron inscribir. Tuvimos muchísimas personas anotadas. Ha sido una selección bastante compleja porque todas las personas tienen un recorrido y una trayectoria visible y hermosa”, contó Moles en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El taller combina movimientos acrobáticos, equilibrio, manipulación de objetos y preparación física. Sin embargo, la intención va mucho más allá de la práctica técnica. Según explicó la coordinadora de cada encuentro, el objetivo es generar procesos creativos que permitan a los participantes construir personajes, explorar lenguajes propios y llevar esas búsquedas a escena.

“La idea es que no sea solo aprender una disciplina con un contenido práctico, sino activar una búsqueda colectiva e individual para crear escena. Queremos que se fusione con otras disciplinas y que cada participante pueda desarrollar un contenido propio”, señaló.

La propuesta, que ira avanzando en cada cita del taller consistirá en técnicas para acrobacias individuales y en dúo, técnicas aéreas como trapecio y tela, portes básicos y manipulación de diversos elementos para malabares como otras prácticas circenses. Además, quienes ya cuentan con experiencia previa podrán profundizar en la construcción escénica de sus conocimientos.

Para Moles, el creciente interés por este tipo de propuestas responde a un cambio que lentamente comienza a consolidarse en la provincia. “Las artes circenses están cobrando mucha visibilidad. Si bien falta mucho por construir y sembrar, es importante generar espacios donde se fusionen otras disciplinas para que quienes vienen del teatro, la danza u otros lenguajes puedan combinarlos y convertirse en artistas integrales”, afirmó.

La artista sanjuanina destacó que cada vez son más los espacios culturales que apuestan por este tipo de iniciativas. “De a poco en San Juan se van abriendo diferentes lugares que valoran estas propuestas. Está bueno que primero aparezcan en instancias de formación y luego en prácticas escénicas, muestras y performances”, agregó.

La continuidad del taller de artes circenses, en estudio pensando en la demanda

Aunque esta primera edición tiene una duración limitada debido a la disponibilidad del espacio, Moles no descarta darle continuidad. Tras la muestra final, se realizará una evaluación para analizar posibles nuevas instancias, con formatos más extensos o especializados.

“Es una primera prueba para ver cuáles son los intereses reales del grupo que se formó. Después veremos cómo sigue. Quizás podamos hacer nuevos talleres, algunos más intensivos o enfocados en disciplinas específicas como el aéreo o la acrobacia”, adelantó.

Por ahora, la alta demanda ya dejó una conclusión clara: el circo tiene en San Juan un público dispuesto a entrenar, crear y ocupar cada vez más espacio en la escena cultural de la provincia, sumando una propuesta que se caracteriza por ser diversa, colorida, alegre, interactiva y que sin querer conecta con el niño interior.