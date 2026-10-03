Lo mejor del cine italiano, en el Cine Teatro Municipal de Capital

El ciclo "Cine de Barrio" , coordinado por Carlos Cerimedo junto a la Secretaría de Cultura y Turismo municipal de Capital, proyectará durante todo octubre grandes clásicos del cine italiano . Las funciones se realizarán en el renovado Cine Teatro Municipal de Capital, siempre a las 20:00 horas y con entrada libre y gratuita.

"El año pasado hicimos cine italiano, gustó mucho y por eso volvemos a hacerlo, pero con distintas películas", contó Cerimedo a DIARIO DE CUYO respecto a la selección de títulos para esta edición.

El programa arrancará de manera excepcional (por compromisos del espacio) el jueves 8 con Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica. "De Sica tenía una visión espectacular para hacer cine con actores no profesionales", destacó el coordinador sobre el clásico neorrealista, que en 1950 obtuvo un Oscar Honorífico a mejor película en lengua extranjera estrenada en Estados Unidos (aún no existía esa categoría como rubro competitivo, fue una elección interna de la Academia).

La cartelera continuará, como es habitual, los martes subsiguientes. El 13 se exhibirá La vida es bella, de Roberto Benigni. "Es una película que a todos les gusta, ganadora de tres Oscar en 1999, es muy especial", afirmó Cerimedo.

El martes 20 será el turno del spaghetti western con Un dólar marcado, de Giorgio Ferrone. "Fue una de las que inauguró la etapa del spaguetti western. Marcó toda una etapa en Europa y consagró a varios actores", sostuvo el realizador sanjuanino.

El ciclo cerrará el martes 27 con Un día muy particular, de Ettore Scola, ambientada durante la ocupación nazi. "Es una película muy fuerte", describió el coordinador a este título, que combina magistralemennte drama íntimo y trasfondo político.

"Bueno, creo que son todas películas que vale la pena ver alguna vez en la vida. Hay que verlas, realmente", concluyó Cerimedo.

La cartelera

Jueves 8: Ladrones de bicicletas (1948)

De Vittorio De Sica. Con Lamberto Maggiorani y Enzo Staiola. En la Roma de posguerra, un obrero desempleado consigue trabajo pegando carteles, pero necesita una bicicleta. Cuando se la roban en su primer día, emprende junto a su pequeño hijo una desesperada e conmovedora búsqueda por toda la ciudad, revelando la dura realidad social de la época.

Martes 13: La vida es bella (1997)

De Roberto Benigni. Con Roberto Benigni y Nicoletta Braschi. Durante la Segunda Guerra Mundial, un judío italiano de espíritu alegre es llevado a un campo de concentración junto a su hijo. Para proteger al pequeño del horror que los rodea, inventa un elaborado juego de ficción donde cada regla cumplida suma puntos para ganar un tanque real.

Martes 20 : Un dólar marcado (1965)

De Giorgio Ferroni. Con Giuliano Gemma y Evelyn Stewart. Un excapitán confederado sale de prisión tras la guerra civil y es contratado para combatir a una banda de forajidos. Pronto descubre que fue engañado por un corrupto terrateniente y decide emprender una implacable venganza armada, convirtiéndose en una figura emblemática del spaghetti western.

Martes 27 : Un día muy particular (1977)

De Ettore Scola. Con Sophia Loren y Marcello Mastroianni. El 8 de mayo de 1938, mientras Roma celebra la visita de Hitler a Mussolini, una abnegada ama de casa y un periodista perseguido por el régimen fascista entablan un encuentro casual en un edificio vacío, descubriendo una profunda conexión humana en medio de la opresión.