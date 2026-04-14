Lola abandonó la casa: nueva eliminación en Gran Hermano

En una definición de alto impacto, la participante quedó fuera de competencia tras perder en el "mano a mano" final frente a Brian Sarmiento.

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Lola Tomaszeuski se transformó en la noche de este lunes en la nueva eliminada de la Casa de Gran Hermano, luego de un mano a mano durísimo con otro de los participantes fuertes, el ex jugador de fútbol Brian Sarmiento.

Al momento de su salida, la joven se mostró emocionada y dejó un mensaje de aliento para sus compañeros: “No bajen los brazos, sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón”.

Además, dejó abierta la posibilidad de un regreso al juego: “Obviamente voy a darlo todo para volver, así que no me extrañen”, expresó, en referencia a las habituales instancias de repechaje del reality.

En su despedida, Tomaszeusky también destacó su paso por el programa y el crecimiento personal que le dejó la experiencia: “Yo me voy contenta de acá porque fui yo, jugué y di lo mejor de mí. Tengo una vida por delante, se me viene lo mejor”.