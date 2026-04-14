    • 14 de abril de 2026 - 09:05

    Lola abandonó la casa: nueva eliminación en Gran Hermano

    En una definición de alto impacto, la participante quedó fuera de competencia tras perder en el "mano a mano" final frente a Brian Sarmiento.

    Lola, la nueva eliminada.

    Lola, la nueva eliminada.

    Foto:

    Lola Tomaszeuski se transformó en la noche de este lunes en la nueva eliminada de la Casa de Gran Hermano, luego de un mano a mano durísimo con otro de los participantes fuertes, el ex jugador de fútbol Brian Sarmiento.

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    Al momento de su salida, la joven se mostró emocionada y dejó un mensaje de aliento para sus compañeros: “No bajen los brazos, sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón”.

    Además, dejó abierta la posibilidad de un regreso al juego: “Obviamente voy a darlo todo para volver, así que no me extrañen”, expresó, en referencia a las habituales instancias de repechaje del reality.

    En su despedida, Tomaszeusky también destacó su paso por el programa y el crecimiento personal que le dejó la experiencia: “Yo me voy contenta de acá porque fui yo, jugué y di lo mejor de mí. Tengo una vida por delante, se me viene lo mejor”.

    La eliminación marca un nuevo giro en la dinámica del programa, que avanza hacia etapas decisivas, con cada vez menos participantes en competencia y estrategias más marcadas dentro de la casa más famosa del país.

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