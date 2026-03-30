Los artistas sanjuaninos se movilizan por el baterista Matías Inostroza

Organizaron un festival que tendrá lugar el 1 de abril, en el Centro Cultural Conte Grand, para recaudar fondos destinados a su recuperación.

La salud de Matías Inostroza es el objetivo de esta cruzada musical

Una vez más, músicos de San Juan se unirán, arriba y abajo del escenario, por una causa solidaria, atravesada por el afecto y la admiración. Bajo la consigna "Fuerza Mati", un colectivo de artistas sanjuaninos ha organizado un festival musical, destinado a ayudar a Matías Inostroza.

Se trata del talentoso y querido baterista local, de destacada actuación en distintas bandas y agrupaciones de la provincia, quien atraviesa un delicado proceso de recuperación tras sufrir un accidente vial.

El festival solidario El encuentro autogestivo, nacido de cariño de sus colegas, busca transformar el Centro Cultural Conte Grand en un epicentro de "buenas ondas" y de solidaridad el próximo miércoles 1 de abril. La meta es recaudar fondos para costear las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación y la medicación que el músico requiere en esta etapa crítica.

Bandas como Groovy Cats, Minerva, Guada de la Fuente (en formato full band), Gringos Turistas y Fondo subirán al escenario para ofrecer su talento de forma desinteresada. La jornada estará ambientada por las bandejas de DJ Lady Rosita y DJ Rokers, sumado a la propuesta visual de VJ Duende, creando una experiencia integral que trasciende lo musical.

Además de los shows en vivo, el festival contará con un sector dedicado a feriantes y emprendedores locales, junto con una barra de comidas y bebidas, convirtiendo la tarde-noche en un espacio de encuentro familiar y comunitario.