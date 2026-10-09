Marcelo Costa y Tanguarro, por primera vez en San Juan: "El abrazo del tango es un viaje de ida"

Hay abrazos que duran una canción y despiertan las ganas de bailar toda la noche. Para Marcelo Costa , cantante de Tanguarro , esa es parte de la magia del tango, la conexión que comienza en la pista y que, una vez que se descubre, difícilmente se abandona. Parte de esa magia es la que buscan compartir el sábado 24 de octubre, en el marco de una nueva edición del Festival de Tango San Juan .

“El abrazo del tango es un viaje de ida” , resumió en diálogo con DIARIO DE CUYO, antes de su primera presentación en San Juan junto a la agrupación. La visita tendrá, además, un condimento especial. Sucede que Tanguarro está celebrando sus primeros diez años de trayectoria, una década dedicada a recorrer el universo del tango bailable y a mantener viva la música de las grandes orquestas y el espíritu milonguero.

La formación nació como tal en 2016, a partir de la inquietud de Costa por explorar y difundir el tango milonguero. Desde entonces, la agrupación construyó una identidad musical que busca recrear la esencia de las orquestas que marcaron una época dorada y siguen convocando bailarines a las pistas.

“Somos como un DJ, pero haciendo música en vivo” , explicó el cantante al describir la impronta del grupo. La idea es ofrecer tandas dedicadas a diferentes orquestas, respetando sus características rítmicas y estilísticas para que cada bailarín encuentre su cadencia preferida.

En San Juan, el repertorio incluirá música vinculada a las orquestas de Ricardo Tanturi, Osvaldo Pugliese y Juan D'Arienzo, entre otros, además de un set de milonga. La formación llegará con el quinteto integrado por piano, contrabajo, bandoneón, violín y voz, una combinación que permite recuperar los matices de las grandes orquestas y llevarlos a una experiencia en vivo, pensada especialmente para quienes disfrutan el baile social.

Pero el repertorio podría guardar una sorpresa. Costa adelantó que están preparando una tanda nueva con una impronta rítmica vinculada al folclore. Si finalmente deciden incorporarla al espectáculo, será una oportunidad para explorar los cruces entre dos géneros profundamente arraigados en la cultura argentina.

“Estamos afilando el cuchillo y la rítmica para lo que será nuestro arribo a San Juan”, dijo, con entusiasmo, sobre los preparativos para la presentación.

El baile mantiene encendida la llama de la conexión entre almas

Para Costa, el tango atravesó años de menor difusión en los medios, una situación que dificulta que las nuevas composiciones y los artistas emergentes lleguen a públicos más amplios. Sin embargo, advierte que algo está cambiando.

“Hay una camada joven de artistas y músicos de tango y de música popular que viene con una impronta grande, de mucha identidad musical y tratando de transmitir algo nuevo, en un idioma más cercano a las juventudes”, señaló.

Marcelo Costa, voz y líder de Tanguarro

También destacó que algunos compositores comenzaron a incorporar en sus letras temáticas actuales y formas de expresión más próximas a las nuevas generaciones. El desafío, consideró, es que esas propuestas encuentren espacios de difusión para llegar a más gente.

En ese escenario, el baile ocupa un lugar central. Las milongas y los festivales se convirtieron en puntos de encuentro donde el tango continúa sumando participantes, especialmente jóvenes que descubren en el abrazo una manera distinta de relacionarse con la música y con otras personas. “Lo que viene manteniendo la llama ardiente del tango es el baile”, sostuvo Costa. Y agregó que encuentros como el de San Juan ayudan a sostener esa pasión y a generar nuevos espacios para compartirla.

“El abrazo permite una conexión especial y como dicen y cuentan algunos viejos bailarines y tangueros, el abrazo del tango es un viaje de ida. Una vez que abrazaste no lo largas más. Eso quizás tenga que ver con esta movida actual que tiene el tango desde el baile”, expresó.

Bajo esa premisa estará llegando por primera vez a San Juan Tanguarro, buscando lograr el disfrute que esperan compartir, el mismo que ellos tienen al interpretar las distintas piezas clásicas y populares de la expresión. “Esperamos que, cuando termine el show, la gente quede conforme y contenta”, concluyó Marcelo Costa.

Con el sonido del bandoneón, el piano y el violín como invitación, Tanguarro se prepara para llevar a la pista su recorrido por las grandes orquestas y sumar su propia energía a la fiesta tanguera. Una noche para quienes conocen cada código de la milonga y también para los que todavía no se animaron a dar el primer paso. Porque, como dice Costa, a veces alcanza un abrazo para empezar un viaje que no tiene vuelta atrás.