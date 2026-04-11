Moria Casán desplegó su lengua karateca contra Andrea del Boca

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada tras una caída con consecuencias no frenó la lengua karateca de Moria Casán. En un análisis mordaz para LAM, "La One" diseccionó el regreso de la actriz a la pantalla de Telefe, mezclando una pizca de piedad con advertencias letales.
Moria no anduvo con vueltas al señalar que el reality despertó fantasmas que Del Boca quizás prefería olvidar: "En estos formatos el pasado, el presente y casi el futuro se vuelven a remover", disparó, aludiendo a los escándalos judiciales que persiguieron a la actriz años atrás. "Genera que se empiece a remover todo el dinero mal habido y los fraudes que le imputaron; debe ser durísimo", declaró.
Abstinencia de fama
Además, con su agudeza habitual, Casán sentenció que Andrea -de quien dijo que "siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada"- sufría de una "abstinencia de fama" y que su deseo de volver a sentirse "la reina" la cegó ante los peligros mediáticos.
"Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica; tiene una abstinencia que la hace gozar el hecho de volver a ser una estrella", analizó; y apuntó que "Me parece que le va a costar muy cara esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía".
Peor que una caída
Moria admitió que le dolió ver el golpe en la cara de la actriz luego de la caída; momento en que, con la boca ensangrentada, la estrella de las telenovelas solo atinaba a llamar a su mamá. "Me da mucha pena el golpe que tuvo, que me dolió a mí de verlo, no hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer", expresó. Sin embargo, dejó claro que la verdadera herida para Del Boca será la reapertura del debate público sobre su pasado, del cual, según "La One", nadie sale ileso.