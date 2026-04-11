    • 11 de abril de 2026 - 19:49

    Moria Casán desplegó su lengua karateca contra Andrea del Boca

    "Le va a costar muy cara esta exposición" dijo "La one" sobre la actriz y su nada desapercibido paso por Gran Hermano.

    Moria Casán le dedicó varias perlitas a la intérprete.&nbsp;&nbsp;

    Moria Casán le dedicó varias perlitas a la intérprete.  

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada tras una caída con consecuencias no frenó la lengua karateca de Moria Casán. En un análisis mordaz para LAM, "La One" diseccionó el regreso de la actriz a la pantalla de Telefe, mezclando una pizca de piedad con advertencias letales.

    Leé además

    Netflix agitó el avispero con el primer trailer de la serie sobre La One. 

    Misterio develado: Netflix lanzó el primer trailer sobre la vida de Moria Casán
    Ricardo Darín cara a cara Con Diego Peretti. Hace 19 años que no hacían una película juntos, desde La señal

    Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti se sacan chispas en la pantalla

    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Qué dijo Moria Casán?

    Moria no anduvo con vueltas al señalar que el reality despertó fantasmas que Del Boca quizás prefería olvidar: "En estos formatos el pasado, el presente y casi el futuro se vuelven a remover", disparó, aludiendo a los escándalos judiciales que persiguieron a la actriz años atrás. "Genera que se empiece a remover todo el dinero mal habido y los fraudes que le imputaron; debe ser durísimo", declaró.

    image
    Andrea del Boca se confesó fanática del reality, que finalmente abandonó

    Andrea del Boca se confesó fanática del reality, que finalmente abandonó

    Abstinencia de fama

    Además, con su agudeza habitual, Casán sentenció que Andrea -de quien dijo que "siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada"- sufría de una "abstinencia de fama" y que su deseo de volver a sentirse "la reina" la cegó ante los peligros mediáticos.

    "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica; tiene una abstinencia que la hace gozar el hecho de volver a ser una estrella", analizó; y apuntó que "Me parece que le va a costar muy cara esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía".

    Peor que una caída

    Moria admitió que le dolió ver el golpe en la cara de la actriz luego de la caída; momento en que, con la boca ensangrentada, la estrella de las telenovelas solo atinaba a llamar a su mamá. "Me da mucha pena el golpe que tuvo, que me dolió a mí de verlo, no hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer", expresó. Sin embargo, dejó claro que la verdadera herida para Del Boca será la reapertura del debate público sobre su pasado, del cual, según "La One", nadie sale ileso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Michael  Jackson revivirá en la gran pantalla y la expectativa global es alta

    La peli de Michael Jackson llega a San Juan y ya comenzó la preventa de entradas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ricky Martin llegó a Argentina junto a sus hijos mellizos para dar 4 shows en Córdoba, Rosario y Buenos Aires

    Ricky Martin llegó a Argentina junto a sus hijos mellizos para dar 4 shows en Córdoba, Rosario y Buenos Aires

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bo Bragason, protagonista de The Legend of Zelda

    ¿Qué tienen en común El Señor de los Anillos y el live-action de Zelda?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sofi Martínez destacó el gesto que tuvo la esposa del capitán en medio de las especulaciones que se hacían en las redes sociales.

    Sofi Martínez recordó el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras los rumores que la vinculaban con Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo