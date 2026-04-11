Moria Casán desplegó su lengua karateca contra Andrea del Boca

"Le va a costar muy cara esta exposición" dijo "La one" sobre la actriz y su nada desapercibido paso por Gran Hermano.

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada tras una caída con consecuencias no frenó la lengua karateca de Moria Casán. En un análisis mordaz para LAM, "La One" diseccionó el regreso de la actriz a la pantalla de Telefe, mezclando una pizca de piedad con advertencias letales.

¿Qué dijo Moria Casán? Moria no anduvo con vueltas al señalar que el reality despertó fantasmas que Del Boca quizás prefería olvidar: "En estos formatos el pasado, el presente y casi el futuro se vuelven a remover", disparó, aludiendo a los escándalos judiciales que persiguieron a la actriz años atrás. "Genera que se empiece a remover todo el dinero mal habido y los fraudes que le imputaron; debe ser durísimo", declaró.

image Andrea del Boca se confesó fanática del reality, que finalmente abandonó Abstinencia de fama Además, con su agudeza habitual, Casán sentenció que Andrea -de quien dijo que "siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada"- sufría de una "abstinencia de fama" y que su deseo de volver a sentirse "la reina" la cegó ante los peligros mediáticos.

"Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica; tiene una abstinencia que la hace gozar el hecho de volver a ser una estrella", analizó; y apuntó que "Me parece que le va a costar muy cara esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía".